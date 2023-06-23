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ABD, 2 Rus FSB görevlisini yaptırım listesine aldı

ABD, 2 Rus FSB görevlisini yaptırım listesine aldı

Dünya Haberleri

ABD yönetimi, 2 Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) görevlisini, ABD ve diğer ülkelerdeki seçimlerde 'kötü niyetli etkileri' olduğu gerekçesiyle yaptırım listesine aldı.

ABD yönetimi, 2 Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) görevlisini, ABD ve diğer ülkelerdeki seçimlerde "kötü niyetli etkileri" olduğu gerekçesiyle yaptırım listesine aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Rusya'nın dünyadaki "demokratik süreçleri baltalama çabalarıyla" mücadele etmeyi sürdüreceği vurgulanarak, "Bu çabalar kapsamında bugün ABD, 2 FSB yetkilisi, Yegor Sergeyeviç Popov ve Aleksey Borisoviç Sukhodolov'u yaptırım listesine almıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu kişilerin, ABD ve diğer ülkelerde yapılan demokratik seçimlere "kötü niyetli etkileri" olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay - Dünya

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