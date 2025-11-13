ABD 1 Sentlik Madeni Paranın Üretimini Durdurdu

ABD'de 1 sentin üretimi, ekonomik nedenler ve değişen tüketici alışkanlıkları sebebiyle durduruldu.

ABD Darphanesi, en düşük değerli para biriminin artık basılmayacağını bildirdi. Açıklamada, ABD'nin ihtiyaçlarını karşılamak için artık gerekli olmadığı gerekçesiyle 1 sentlik madeni paranın üretiminin durdurulmasına karar verildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca kararın alınmasında son 10 yılda sent başına düşen üretim maliyetinin 1,42 sent artarak 3,69 sente yükselmesinin etkili olduğu aktarıldı.

ABD Darphanesi'nin 1792'de kurulmasının ardından basılan ilk madeni paralardan 1 sent, 230 yılı aşkın süredir dolaşımdaydı.