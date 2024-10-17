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AB Zirvesi: Zelenski'den Destek Talebi ve Zafer Planı

AB Zirvesi: Zelenski'den Destek Talebi ve Zafer Planı
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Avrupa Birliği liderleri, Brüksel'de bir araya gelirken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, savaşın sona erdirilmesi için hazırladığı planı sundu ve AB'nin Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının getirilerinden Ukrayna'ya sağlayacağı 35 milyar avroluk destek için siyasi desteğe ihtiyaç duyduğunu belirtti.

AVRUPA Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, Brüksel'de toplandı.

AB üyesi 27 ülkenin lideri, Brüksel'de bir araya geldi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Zelenski, zirve öncesinde basına açıklamalarda bulundu. Michel, Zelenski'nin savaşı sonlandırmak için hazırladığı planı görüşeceklerini söyleyerek, "Ukrayna halkına ve size iki mesajım var. AB gerektiği sürece tüm imkanlarıyla yanınızda olmaya devam edecek. Daha fazla askeri ve mali desteğe ihtiyacınız olduğunun farkındayız" dedi.

Zelenski ise 'Zafer Planı'nı liderlerle paylaşacağını, ayrıca G7 taahhüdü doğrultusunda AB'nin, Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının getirilerinden ülkesine sağlayacağı 35 milyar avroluk desteği görüşeceklerini söyledi.

Zelenski, sadece Ukrayna'yı değil, Avrupa'nın özgürlüğünü de savunduklarını kaydederek, "AB liderlerinin 35 milyar avro için gereken siyasi desteği şimdi vermeleri gerekiyor. Bunu kimsenin bloke etmemesi gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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