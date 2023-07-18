AB, Yunanistan'a 4 yangın söndürme uçağı gönderiyor

Avrupa Birliği'nin (AB), başkent Atina yakınlarındaki Dervenohoria ve Lutraki bölgelerinde devam eden orman yangınlarına müdahale etmek için Yunanistan'a 4 yangın söndürme uçağı gönderme kararı aldığı bildirildi. Uçakların bugün Yunanistan'a ulaşması bekleniyor. Lutraki çevresindeki bazı yerleşim birimleri tahliye edilirken, Saronikos bölgesindeki yangında 3 gönüllünün hafif şekilde yaralandığı belirtildi. Yunan Meteoroloji Servisi, yangın çıkma riskinin bugün de yüksek olduğu uyarısında bulundu. İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilyas, dün 81 noktada orman yangını çıktığını ve yangınlarla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.