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AB Yüksek Temsilcisi Borrell: İki Taraf da Ateşkes İlan Etmeli

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: İki Taraf da Ateşkes İlan Etmeli
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AVRUPA Birliği Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında ölenlerin sayısının 500'ü aştığını belirterek, her iki tarafın derhal ateşkes ilan etmesi gerektiğini vurguladı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, son saldırılarda 50 çocuk da dahil olmak üzere toplam 558 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

AVRUPA Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılar ile ilgili olarak, "Savaşa giden yolu acilen durdurmamız gerekiyor. Her iki taraf da derhal ateşkes ilan etmelidir" dedi.

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrel bugün yaptığı açıklamada, İsrail ve Lübnan arasında devam eden saldırılarda hayatını kaybeden siviller ve mevcut durum hakkında, "İsrail'in Lübnan'da düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı endişe verici boyutlara ulaştı. Son rakamlara göre ölenlerin sayısı 500'ün üzerinde ve ölenler arasında 50 çocuk da var. Güvenlik Konseyi rolünü oynamalıdır. Savaşa giden yolu acilen durdurmamız gerekiyor. Her iki taraf da derhal ateşkes ilan etmelidir" ifadelerini kullandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in dün sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 50'si çocuk 558'e, yaralı sayısının ise bin 835'e yükseldiğini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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