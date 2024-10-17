Üye Girişi
Haberler

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Gazze'deki İnsani Kriz Konusunda Uyardı

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Gazze'deki İnsani Kriz Konusunda Uyardı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ABD'nin Gazze'ye insani yardım girişini artırması için İsrail'e verdiği sürenin insan kaybını artırabileceğini belirtti. Orta Doğu'daki durumu 'felaket' olarak nitelendirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, ABD'nin Gazze'ye daha fazla insani yardım girişinin sağlanması için İsrail hükümetine süre verme kararının daha fazla insanın ölmesine neden olabileceğini söyledi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği Zirvesi öncesi basına açıklamalarda bulundu. ABD'nin Gazze Şeridi'ndeki insani durumun iyileştirilmesi için İsrail'e verdiği 30 günlük sürenin çok fazla insanın ölümüne neden olabileceğini belirten Borrell, "Gördüğümüz şey, insani krizin kronikleşmesidir" dedi.

Borrell, Orta Doğu'da yaşananları 'felaket' olarak değerlendirerek, "18 bin çocuk yetim kaldı. Lübnan nüfusunun yüzde 20'si ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Sadece Lübnan'da 400 bin çocuk evlerini terk etmek zorunda kaldı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Uluslararası İlişkiler Orta Doğu Politika Güvenlik İsrail Dünya Gazze

'Çözüm süreci' tartışmalarına AK Parti kapıyı kapattı

AK Parti, yeni bir çözüm sürecine kapıyı kapattı

 Sivas'ta 10 dakika arayla 2 deprem

Sivas 10 dakika arayla iki kez sallandı

 Rojin Kabaiş'in ölmeden önce internette yaptığı aramalar kafa karıştırdı

Ölmeden önce internette yaptığı aramalar kafa karıştırdı
Yeni Malatyaspor, 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından ligden çekilme kararı aldı

Depremin vurduğu şehrin takımı ligden çekiliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Malatyaspor Kulübü ligden neden çekildi? Az önce deprem nerede oldu? Sivas'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 17 Ekim en son deprem nerede oldu? SİVAS'TA DEPREM! Sivas'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 17 Ekim Sivas'ta nerede deprem oldu? SON DAKİKA: Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu? Esra Erol'da cinayet itirafı! Esra Erol'da son bölümde ne oldu? Ali Rıza Bey kızını neden öldürdü? Oktay Ertuğrul kimdir? Oktay Ertuğrul kaç yaşında ve eşi kim? 10 nerenin plakası? 10 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? VGM Ortaöğrenim burs başvurusu! Vakıflar Genel Müdürlüğü Ön lisans / Lisans burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, şartları nedir? Türkiye Vergi Yüzsüzleri listesinde kimler var? İsimler açıklandı mı? Rüyada tavşan görmek ne anlama gelir? Rüyada tavşan görmek ne anlama gelir diyanet? Beyaz tavşan neyi simgeler?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.