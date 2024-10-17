AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Gazze'deki İnsani Kriz Konusunda Uyardı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, ABD'nin Gazze'ye daha fazla insani yardım girişinin sağlanması için İsrail hükümetine süre verme kararının daha fazla insanın ölmesine neden olabileceğini söyledi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği Zirvesi öncesi basına açıklamalarda bulundu. ABD'nin Gazze Şeridi'ndeki insani durumun iyileştirilmesi için İsrail'e verdiği 30 günlük sürenin çok fazla insanın ölümüne neden olabileceğini belirten Borrell, "Gördüğümüz şey, insani krizin kronikleşmesidir" dedi.

Borrell, Orta Doğu'da yaşananları 'felaket' olarak değerlendirerek, "18 bin çocuk yetim kaldı. Lübnan nüfusunun yüzde 20'si ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Sadece Lübnan'da 400 bin çocuk evlerini terk etmek zorunda kaldı" ifadelerini kullandı.