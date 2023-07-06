AB, Yemen'deki Gazetecilerin Serbest Bırakılmasını İstedi

Avrupa Birliği (AB), Yemen'deki çatışma taraflarınca tutuklanan veya alıkonulan tüm gazetecilerin serbest bırakılması çağrısında bulundu. AB Yemen Delegasyonu, Husilerin yaklaşık 5 yıldır alıkoyduğu iki gazeteciyi serbest bırakmasına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Basın özgürlüğüne saygı gösterilmesi gerektiği vurgulanan paylaşımda, 'hapishanelerin gazeteciler için olmadığı' kaydedildi.

Avrupa Birliği (AB), Yemen'deki çatışma taraflarınca tutuklanan veya alıkonulan tüm gazetecilerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

AB Yemen Delegasyonu, Husilerin yaklaşık 5 yıldır alıkoyduğu iki gazeteciyi serbest bırakmasına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"AB, Muhammed es-Salahi ve Muhammed el-Cuneyd isimli iki gazetecinin Sana'da serbest bırakılmasını memnuniyetle karşılıyor ve tutuklu tüm gazetecilerin serbest bırakılması çağrısını vurguluyor."

Basın özgürlüğüne saygı gösterilmesi gerektiği vurgulanan paylaşımda, "hapishanelerin gazeteciler için olmadığı" kaydedildi.

İran destekli Husiler, 1 Temmuz Cumartesi günü 5 yıldır alıkoyduğu gazeteci Muhammed es-Salahi ve Muhammed el-Cuneyd'i serbest bırakmıştı.

Yerel medyaya göre Salahi ve Cuneyd, 2018'de Husiler tarafından alıkonulmuştu. Hudeyde kentinde tutulan söz konusu iki gazetecinin "zorla kaybetme ve işkencelere" maruz kaldığı bildirilmişti.

Yemen Gazeteciler Sendikası, 9 Haziran'da yaptığı açıklamada, "Yemen'de hala 6 gazeteci gözaltında bulunuyor. Bunlardan 4'ü Husiler tarafından alıkonuluyor, biri Güney Geçiş Konseyi (GGK) hapishanelerinde, biri ise El-Kaide tarafından Hadramevt'te tutuluyor." ifadelerine yer vermişti.