AB: Her koşulda uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Şartı'na saygı gösterilmeli

AVRUPA Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Venezuela'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, "Her koşulda uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Şartı'na saygı gösterilmelidir" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB'nin Caracas'taki büyükelçisi ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yla telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini bildirdi. Kallas, "AB, Venezuela'daki gelişmeleri yakından takip ediyor. AB, Sayın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun meşruiyetten yoksun olduğunu defalarca dile getirmiş ve barışçıl bir geçişi savunmuştur. Her koşulda uluslararası hukuk ve BM Şartı'na saygı gösterilmelidir. Tüm tarafları itidale davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Venezuela halkının yanında oldukları mesajını paylaştı. Sanal medya hesabından açıklama yapan Von der Leyen, "Venezuela'daki durumu çok yakından takip ediyoruz. Venezuela halkının yanındayız. Barışçıl ve demokratik bir geçişi destekliyoruz. Her türlü çözüm, uluslararası hukuka ve BM Şartı'na saygı göstermelidir" dedi.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Venezuela'daki durumu büyük bir endişeyle takip ettiğini aktardı. Costa, sanal medyada hesabından, "AB, gerilimin düşürülmesi ve BM Şartı'nda yer alan prensipler ve uluslararası hukuka tam saygı çerçevesinde bir çözüm çağrısında bulunmaktadır. AB, Venezuela'da barışçıl, demokratik ve kapsayıcı bir çözümü desteklemeyi sürdürecektir. Ülkedeki Avrupalı vatandaşların güvenliğinin sağlanması için üye devletlerle koordinasyon içinde Yüksek Temsilci Kaja Kallas tarafından yürütülen çabaları destekliyoruz" açıklamasında bulundu.

BELÇİKA: AVRUPALI ORTAKLAR İLE KOORDİNASYON İÇİNDEYİZ

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ise gelişmeleri ve ülkedeki İtalyan vatandaşların durumunu yakından takip ettiklerini vurgulayarak, Başbakan Giorgia Meloni'nin durum hakkında sürekli olarak bilgilendirildiğini söyledi.

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, ülkesinin Venezuela'daki durumu yakından izlemek üzere Avrupalı ortakları ile koordinasyon içinde olduğunu duyurdu. Prevot, sanal medyadaki paylaşımında, "Venezuela'dan sorumlu olan Bogota Büyükelçiliğimiz ile Brüksel'deki birimlerimiz tamamen seferber edilmiş durumda. Durum, Avrupalı ortaklarımız ile koordinasyon içinde yakından izleniyor" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ise sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ukrayna, uluslararası diktatörlükten, baskıdan ve insan hakları ihlallerinden uzak, özgürce yaşama hakkını tutarlı bir şekilde savunmuştur. Maduro rejimi, bu prensiplerin tamamını her bakımdan ihlal etmiştir. Ukrayna, hileli seçimler ve protestoculara yönelik şiddetin ardından dünyanın farklı bölgelerindeki onlarca ülkeyle Maduro'nun meşruiyetini tanımamıştır. Venezuela halkı, normal bir yaşam, güvenlik, refah ve insan onuruna sahip olma fırsatını hak etmektedir. Uluslararası hukuk prensipleri doğrultusunda demokrasiye, insan haklarına ve Venezuelalıların menfaatlerine öncelik veren gelişmelerden yanayız" dedi.