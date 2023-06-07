AB ve BAE, COP28'de yenilenebilir enerji hedefleri için işbirliği yapacak

Avrupa Birliği (AB) ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), COP28'de yenilenebilir enerji üretimini artırmaya yönelik küresel hedefler belirlenmesi için birlikte çalışmayı taahhüt etti. Tarafların özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarını artırmayı içeren adil bir enerji dönüşümünde ilerleme ve fosil yakıtlardan arındırılmış enerji sistemlerine geçişte birlikte çalışacakları ifade edildi.

Avrupa Birliği (AB) ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), bu yılki Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'nda (COP28) yenilenebilir enerji üretimini artırmaya yönelik küresel hedefler belirlenmesi için birlikte çalışmayı taahhüt etti.

AB Komisyonu, COP28 Başkanı ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sultan Al Jaber'in, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ve AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'le Brüksel'de gerçekleştirdiği görüşmenin ardından açıklama yayımladı.

Açıklamada, tarafların 30 Kasım-12 Aralık tarihleri arasında Dubai'de gerçekleştirilecek COP28 için ön hazırlık görüşmeleri yaptıkları belirtildi.

AB ve BAE'nin bu yılki konferansta mümkün olan en yüksek hedefi yakalamak için birlikte çalışmakta kararlı olduklarına işaret edilen açıklamada, bütün ülkelerden ulusal çabalarını iklim anlaşması hedeflerini yakalamaya uyumlu hale getirmeleri istendi.

Açıklamada, tarafların özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarını artırmayı içeren adil bir enerji dönüşümünde ilerleme ve fosil yakıtlardan arındırılmış enerji sistemlerine geçişte birlikte çalışacakları ifade edildi.

COP28 başkanlığı ve AB Komisyonu'nun adil bir enerji geçişini sağlamakta somut eylemler için bazı alanlarda işbirliği yapacağına dikkat çekilen açıklamada, tarafların yenilenebilir enerjinin 3 katına çıkarılması ve enerji verimliliğinin 2 katına çıkarılması için küresel 2030 hedefleri belirlenmesi konusunda COP28'de birlikte çalışacakları belirtildi.

Öte yandan, Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi'nin Üst Yöneticisi de olan Sultan Al-Jaber'le birlikte ilk kez BM iklim zirvesine bir petrol şirketinin üst yöneticisi başkanlık etmiş olacak.

COP28'in başkanlığına bir petrol şirketi yöneticisinin getirilmesi yoğun tartışmalara neden olmuştu.

COP28'de iklim krizi ve küresel ısınma karşısında neler yapılabileceği konusunda kapsamlı değerlendirmeler yapılması bekleniyor.

Bilim insanları ile hükümet yetkililerinin bir araya geldiği zirve kapsamında, önceki COP'larda verilen sözler ve ortaya konulan hedefler gözden geçirilecek. Ayrıca, Kyoto Protokolü ve Paris İklim Anlaşması çerçevesindeki hedeflerin ne derece uygulanabildiği bir kez daha değerlendirilecek.