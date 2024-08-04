AB Ülkeleri, Venezuela'da Seçmen Listelerinin Yayınlanmasını İstedi

(ANKARA) - Venezuela'da muhalefet partilerinin ortak adayı Edmondo Gonzalez taraftarları, 28 Temmuz'da yapılan başkanlık seçiminde ezici çoğunlukla kazandıkları gerekçesiyle açıklanan seçim sonuçlarına yönelik protestolarını sürdürürken; yedi Avrupa Birliği (AB) ülkesi, Venezuelalı yetkililere seçmen listelerinin yayınlanması çağrısında bulundu.

Venezuela'da 28 Temmuz'da yapılan başkanlık seçimlerinde, Ulusal Seçim Konseyi'nin (CNE), Nicolas Maduro'nun yüzde 51 oy alarak tekrar seçildiğini açıklaması üzerine ana muhalefet partisi lideri Maria Corina Machado ve muhalafet partilerinin ortak adayı Edmondo Gonzalez, ortak bir basın açıklaması düzenlemiş, oyların yüzde 67'sini alarak seçimi kazandıklarını ileri sürmüştü.

Buna yönelik ülke çapında, barışçıl başlayan gösteriler daha sonra güvenlik güçlerinin de müdahalesiyle arbedeye dönüştü, çok sayıda kişi yaralanırken ölenler oldu. Başsavcı Tarek William Saab, protestolarda 749 kişinin "şiddet eylemleri" nedeniyle tutuklandığını açıkladı.

Yaşanan olaylarda, Maduro, Gonzalez ve Machado'yu sorumlu tuttu

Ülkede yaşanan gerginliğin ardından Maduro, salı günü Gonzalez ve Machado'ya "Sizi, Bay González'i ve Bayan Machado'yu, suç teşkil eden şiddetten, yaralılardan, ölülerden ve yıkımdan doğrudan sorumlu tutuyorum" dedi.

ABD ve Arjantin de dahil olmak üzere birçok ülke, Gonzalez'i seçimin galibi olarak tanımış, geçtiğimiz hafta G7 Dışişleri Bakanları Venezuela halkı ile dayanışma içinde olduklarını ve seçim sonuçlarından duydukları endişeyi dile getirdi.

"Seçmen listelerinin açıklanması Venezuela halkının iradesinin tanınması için elzemdir"

İtalya Başbakanlık Ofisi'nden cumartesi günü yapılan açıklamaya göre, aralarında İtalya, Fransa, Almanya ve İspanya'nın da bulunduğu yedi Avrupa Birliği ülkesi, Venezuela makamlarına, seçimlerde şeffaflığın sağlanması amacıyla seçmen listelerinin derhal yayınlanması çağrısında bulundu.

Yedi AB ülkesi tarafından yapılan ortak açıklamada, "Venezuela makamlarını seçim sürecinin tam şeffaflığını ve bütünlüğünü sağlamak üzere tüm seçmen listelerini derhal yayınlamaya çağırıyoruz. Muhalefet, her bir seçim merkezinde üretilen seçmen listelerinin yüzde 80'inden fazlasını topladığını ve yayınladığını söylüyor. Bu doğrulama Venezuela halkının iradesinin tanınması için elzemdir" ifadeleri yer aldı.