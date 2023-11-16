AB Ülkeleri Slovenya ve İtalya Sınır Kontrollerini Uzattı

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri Slovenya ve İtalya, Avrupa ve Orta Doğu'da yaşananlar nedeniyle kara sınır kapılarında devam eden kontrolleri uzatma kararı aldı.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri Slovenya ve İtalya, Avrupa ve Orta Doğu'da yaşananlar nedeniyle kara sınır kapılarında devam eden kontrolleri uzatma kararı aldı.

Slovenya İçişleri Bakanı Bostjan Poklukar, basına yaptığı açıklamada, bugünkü hükümet oturumunda Slovenya'nın, 21 Ekim'de AB üyesi ve Şengen ülkesi Hırvatistan ve Macaristan ile başlattığı sınır kontrollerini 21 Aralık'a kadar uzatma kararı aldıklarını duyurdu.

Sınır kontrollerini Şengen Sınır Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca uzattıklarını söyleyen Poklukar, 21 Aralık'tan sonra Slovenya'nın sınır kontrollerini 6 ay daha uzatmayı planladığını duyurdu.

Poklukar, sürenin 6 ay daha uzatılmasında Avrupa ve Orta Doğu'da yaşanan olaylar nedeniyle bölgede terör tehlikesinin sebep gösterildiğini belirterek, konuya ilişkin AB Komisyonunu da bilgilendireceklerini söyledi.

Sınır kapılarında terör tehdidi nedeniyle uzun kuyrukların oluşabildiğini ifade eden Poklukar, "Bu yıl Hırvatistan sınırında 50 binden fazla yasa dışı geçiş teşebbüsü de kaydedildi." dedi.

Poklukar, İtalya ile de 21 Ekim'den bu yana devam eden sınır kontrollerine ilişkin, "İtalyan mevkidaşım onların da sınır kontrollerini 6 ay daha uzatma kararı almaya planladıklarını söyledi. İki ülke de vatandaşlarının bu kararı en az derecede hissetmesini istiyor." değerlendirmesinde bulundu.

İtalya da Slovenya ile sınır kontrollerini uzatma kararı aldı

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi de İtalyan Skytg24 kanalına yaptığı açıklamada, Slovenya ile 21 Ekim'den bu yana devam eden sınır kontrollerini uzatma kararı aldıklarını ifade ederek, "Şengen'i durdurma tedbirinin 20 gün daha uzatılması talimatı verdim." dedi.

Piantedosi, bu kararı almanın kendileri için de "hoş" bir durum olmadığını kaydetti.

Bu arada, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, 14 Kasım'da Sloven mevkidaşı Robert Golob ile görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada, "İkimiz de Şengen'in korunması gereken olağanüstü bir başarı olduğunun bilincindeyiz. Ortak taahhüt, koşullar izin verir vermez olağan sınır rejiminin yeniden tesis edilmesidir." ifadelerini kullanmıştı.

İtalya'nın 21 Ekim itibariyle Slovenya ile başlattığı sınır kontrolü uygulamasının arkasından Slovenya da aynı gün Hırvatistan ve Macaristan ile sınır kontrolüne başlamıştı.