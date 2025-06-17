AB, Ukrayna'yı 2026'da Roaming Bölgesine Dahil Etmeyi Planlıyor

AB, Ukrayna'yı 2026'da Roaming Bölgesine Dahil Etmeyi Planlıyor
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Avrupa Birliği, 1 Ocak 2026 itibarıyla Ukrayna'nın roaming bölgesine dahil edilmesini önermektedir. Bu düzenleme ile Ukrayna telefon numaraları üzerinden AB ülkelerinde ek ücret ödemeden arama, mesaj ve mobil veri kullanımı mümkün olacak.

AVRUPA Birliği, Ukrayna'yı 2026 yılı başında cep telefonu operatörlerinin diğer üye ülke abonelerinden dolaşım ücreti talep etmediği roaming bölgesine dahil etmeyi planlıyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Ukrayna'nın 1 Ocak 2026 itibarıyla AB roaming bölgesine dahil edilmesine yönelik düzenleme teklifini duyurdu. Açıklamada, Ukrayna'nın AB roaming alanına katılmasıyla, 27 AB ülkesinde Ukrayna telefon numaraları üzerinden ek ücret ödemeden arama yapılabileceği, mesaj gönderilebileceği ve mobil veri kullanılabileceği belirtildi. Aynı imkanların Ukrayna'daki Avrupalılar için de geçerli olacağı ifade edildi.

AB Konseyi'nin onay vermesi durumunda teklif yasalaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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