AB, Ukrayna'ya mühimmat üretimi için 500 milyon avro hibe sağlayacak

Avrupa Birliği (AB) kurumları, Ukrayna'ya yardım ve kendi stokları için mühimmat üretiminin artırılması amacıyla savunma sanayi şirketlerine hibe olarak verilmek üzere 500 milyon avro ayrılmasında anlaştı.

Avrupa Birliği (AB) kurumları, Ukrayna'ya yardım ve kendi stokları için mühimmat üretiminin artırılması amacıyla savunma sanayi şirketlerine hibe olarak verilmek üzere 500 milyon avro ayrılmasında anlaştı.

Üye ülkelerden oluşan AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosunun mühimmat artırımı konusundaki yasal düzenleme üzerinde anlaşmaya vardığı bildirildi.

"Mühimmat Üretimini Destekleme Yasası" adlı yasal düzenleme, karadan karaya atılan topçu mühimmatı ile füze üretimi kapasitesini geliştirmek üzere AB bütçesinden 500 milyon avro ayrılmasını öngörüyor.

AB'nin mali desteği, Avrupa'daki savunma sanayi şirketlerine hibe olarak verilecek.

AB'nin yasal düzenlemesinin temmuz sonundan önce yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Rusya ile savaşan Ukrayna, uzun süredir silah ve özellikle mühimmat desteğinin artırılmasını istiyordu. AB ülkelerinin liderleri mart ayında Ukrayna'ya mühimmat yardımının acilen artırılması konusunda uzlaşmış, bu ülkeye başta 155 milimetre topçu mühimmatı olmak üzere 1 milyon adet mühimmat gönderilmesi planlanmıştı.