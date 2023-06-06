AB, Ukrayna'daki Kahovka Barajı'nın bombalanarak yıkılmasını kınadı

Avrupa Birliği (AB) Ukrayna'daki Kahovka Barajı'nın bombalanarak yıkılmasını kınadığını, bunun savaş suçu teşkil edebileceğini duyurdu. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile AB Komisyonunun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic, ortak yazılı açıklama yaptı.

Avrupa Birliği (AB) Ukrayna'daki Kahovka Barajı'nın bombalanarak yıkılmasını kınadığını, bunun savaş suçu teşkil edebileceğini duyurdu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile AB Komisyonunun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic, ortak yazılı açıklama yaptı.

Rusya'nın Ukrayna'nın kritik sivil altyapısına yönelik saldırılarının Kahovka Barajı'nın yıkılmasıyla "eşi görülmemiş bir boyuta ulaştığı" ifade edilen açıklamada, AB'nin bu saldırıyı en güçlü şekilde kınadığı aktarıldı.

Açıklamada, saldırı neticesinde nehrin aşağısındaki selin, Herson şehri de dahil olmak üzere yaklaşık 80 yerleşim yerindeki yüzbinlerce sivilin hayatını tehlikeye attığı belirtilerek, barajın su seviyesinin düşmesinin Zaporijya Nükleer Santrali'nin reaktörleri için soğutma suyuna erişimi de etkilediği kaydedildi.

AB'nin, acil yardım sağlamak için Ukraynalı yetkililerle iletişim halinde olduğu bildirilen açıklamada, "Kritik sivil altyapıya yönelik saldırıların savaş suçu teşkil edebileceğini hatırlıyoruz." denildi.