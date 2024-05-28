AB, Suriyeli Sığınmacılar İçin 5 Milyar Euro Bağış Topladı

Avrupa Birliği (AB), Türkiye, Lübnan, Irak ve Ürdün’de bulunan Suriyeli sığınmacılar ile ev sahibi ülkelerin desteklenmesi için 5 milyar euroluk bağış topladı.

Önümüzdeki yıl sonuna kadar bir milyarı Türkiye’ye olmak üzere 2,1 milyar euro yardım sözü veren AB Komisyonu, Suriyeli sığınmacıların ülkelerine “zorla geri gönderilmesini” istemiyor.

AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’e göre Beşar Esad rejiminin insan hakları ihlallerini sürdürdüğü Suriye, sığınmacıların geri gönderilmesi için güvenli bir ülke değil.

“ Suriye ve bölgenin geleceğinin desteklenmesi” amacıyla 8. kez düzenlenen Brüksel Konferansı, tarafları ve uluslararası bağışçıları bir araya getirdi.

AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ev sahipliğindeki toplantıya, Türkiye, Lübnan ve Ürdün’ün yanı sıra, Birleşmiş Milletler ile çeşitli uluslararası kuruluşlardan temsilciler katıldı.

AB Komisyonu, bölgedeki Suriyeli sığınmacılar için 2024 ve 2025 yılları için toplam 2,1 milyar euro yardım taahhüdünde bulundu.

Bunun 560 milyon eurosu, AB’nin bu yıl içinde Lübnan, Ürdün ve Irak'taki yerinden edilmiş Suriye vatandaşları için yapılacak yardımı kapsıyor.

Avrupa Birliği, gelecek yıl bu ülkelerdeki Suriyeliler için 560 milyon euro daha vermeyi taahhüt etti.

AB Komisyonu, “ Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar ile hassas durumdaki ev sahibi toplulukları desteklemek için” de 1 milyar euro yardım sözü verdi.

Uluslararası kuruluşların da katkısıyla Suriyeli sığınmacılar için toplam 5 milyar euroluk bağış toplandı.

Suriyeli sığınmacılara ev sahipliği yapan ülkelerin temsilcileri, sorunun çözümünün ancak mültecilerin ülkelerine geri dönmeleri ile mümkün olabileceğini vurguladı.

Özellikle Lübnan ve Ürdün’de Suriyeli sığınmacılar konusunda giderek artan rahatsızlığa işaret edildi.

‘Sığınmacıları Suriye’ye zorla geri itmeyin’

AB yönetimine göre Suriye, sığınmacıların ülkelerine geri dönüşü açısından hala güvenli değil.

Borrell, Esad rejiminin, yaygın insan hakları ihlalleri gerçekleştirmeye devam ettiğini belirterek Suriye’deki durumun bir yıl öncesine göre daha kötüleştiğini savundu.

Bu nedenle Borrell, mülteci barındıran ülkeleri, “zorla geri göndermeme” konusunda uyardı.

AB Komisyonu’nun Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Janez Lenarcic de Suriye'de yarısı kadın ve çocuklardan oluşan 16,7 milyon insanın hâlâ hayati desteğe ihtiyacı bulunduğunu belirterek sığınmacılara yönelik desteğin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye’ye toplam 10 milyar euro yardım

AB Komisyonu, Suriye’deki insani krizin başladığı 2011 yılından bu yana Türkiye'deki sığınmacılara yaklaşık 10 milyar euro yardımda bulundu.

Bunun 6,2 milyar eurosu, Türkiye ile AB arasında 2016 yılında imzalanan Mültecilerin Geri Kabulü Anlaşması kapsamında aktarıldı.

Türkiye’de 2 milyona yakın mülteci temel ihtiyaçlarını karşılamak için nakit yardım alıyor.

AB verilerine göre 2016'dan bu yana Türkiye’deki sığınmacılara yönelik yaklaşık 33,4 milyon birinci basamak sağlık hizmeti verildi.

Suriyeli sığınmacılar için 4 bin sağlık personeli ve 548 sağlık tesisi hizmete sokuldu.

Türkiye’deki 800 binden fazla mülteci çocuğun örgün eğitime erişimi sağlandı.

Bunun için 155 yeni okul inşa edildi.