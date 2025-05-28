AB, Suriye'ye Yönelik Ekonomik Yaptırımları Kaldırdı

(ANKARA) - Avrupa Birliği Konseyi, 20 Mayıs'ta varılan siyasi uzlaşmayı hayata geçirerek, Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımların kaldırıldığını duyurdu. Açıklamada, "Konsey, güvenlik temelli olanlar hariç Suriye'ye yönelik tüm ekonomik kısıtlayıcı önlemleri kaldıran hukuki düzenlemeleri kabul etmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Avrupa Birliği Konseyi, bu ay duyurduğu Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararını resmileştirerek, Suriye'ye yönelik güvenlik temelli yaptırımlar hariç tüm ekonomik kısıtlayıcı yapğtırımları kaldıran hukuki düzenlemeleri kabul etti. Bu adımın, Suriye halkının yeniden birleşmesini ve kapsayıcı, çoğulcu, barışçıl bir ülke inşa etmesini desteklemeyi amaçladığı belirtildi.

Konsey ayrıca ekonomik yaptırımlara tabi kişi ve kuruluşlar listesinden 24 kuruluşu çıkardı. Bu kuruluşlar arasında Suriye Merkez Bankası da dahil olmak üzere bazı bankalar, petrol üretimi ve rafinerileri, pamuk ve telekomünikasyon gibi Suriye'nin ekonomik toparlanması için kritik sektörlerde faaliyet gösteren şirketler bulunuyor. Listeden çıkarılanlar arasında bazı medya ve televizyon kuruluşları da yer alıyor.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Dış İlişkiler Konseyi Başkanı Kaja Kallas, kararla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bu karar, AB'nin Suriye'nin toparlanmasını ve tüm Suriyelilerin isteklerine yanıt verecek bir siyasi geçişi samimi biçimde desteklemesi için, tarihi bir dönemde atılması gereken doğru adımdır. AB, son 14 yılda Suriye halkının yanında durdu ve bu desteği sürdürecektir. Bugün AB, Suriye halkının birleşmesine ve yeni, kapsayıcı, barışçıl bir ülke inşa etmesine katkı sunan bir geçiş süreci ortağı olma taahhüdünü yeniden teyit ediyor."

Öte yandan, AB Konseyi, Esad rejimiyle bağlantılı kişi ve kuruluşlara yönelik yaptırım listesini, 1 Haziran 2026'ya kadar uzattı. Bu kararın, AB'nin hesap verebilirlik çağrısıyla ve Suriye'de barışçıl geçişe destek hedefiyle uyumlu olduğı belirtildi.

Ayrıca, mart ayında Suriye'nin kıyı bölgesinde meydana gelen mezhep temelli şiddet dalgasıyla bağlantılı olarak, AB Küresel İnsan Hakları Yaptırımları Rejimi kapsamında, iki kişi ve üç kuruluşa karşı yeni yaptırımlar uygulamaya kondu. Bu kişi ve kuruluşlar Suriye'nin kıyı bölgelerinde yaşanan olaylar kapsamında ciddi insan hakları ihlalleriyle suçlanıyor.

Konsey, Suriye'deki gelişmeleri izlemeye devam edeceğini ve insan haklarını ihlal edenler ile ülkedeki istikrarsızlığı körükleyenlere karşı yeni yaptırımlar uygulamaya hazır olduğunu bildirdi.