AB, Rusya'ya Karşı 11. Yaptırım Paketini Açıkladı

AB Komisyonu, AB Konseyi'nin onaylamasını takiben, Rusya'ya karşı 11'inci yaptırım paketinin detaylarını açıkladı. Paket kapsamında 87 yeni oluşum çift kullanımlı ve ileri teknoloji ürünler için daha sıkı ihracat kısıtlamalarına tabi olacak. Ticaret ve ulaştırma yaptırımlarının yanı sıra boru hattıyla Almanya ve Polonya'ya Rus petrolü ithalatı sona erdirildi. Rusya'ya destek veren, birlikte çalışan ve Ukrayna aleyhine çalışan 100 kadar kişi ve kuruluş yaptırım listesine eklenerek mal varlıkları donduruldu. Rusya merkezli veya destek veren 5 yeni medya organı, yaptırım kapsamına alındı.

AB Komisyonu bugün yaptığı yazılı açıklamada, AB Konseyi tarafından kabul edilen 11'inci paketin içeriğine dair bilgiler verdi. Yazılı açıklamada " Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşında Rusya'nın askeri ve endüstriyel kompleksini doğrudan destekleyenler listesine 87 yeni oluşum eklendi. (Bunlar) çift kullanımlı ve ileri teknoloji ürünler için daha sıkı ihracat kısıtlamalarına tabidirler. Halihazırda listelenen Rus ve İran kuruluşlarına ek olarak, bu artık Çin, Özbekistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Suriye ve Ermenistan'da kayıtlı kuruluşları da kapsıyor" denildi.Ticaret ve ulaştırma yaptırımlarının yanı sıra boru hattıyla Almanya ve Polonya'ya Rus petrolü ithalatı sona erdirildi. Rusya'ya destek veren, birlikte çalışan ve Ukrayna aleyhine çalışan 100 kadar kişi ve kuruluş yaptırım listesine eklenerek mal varlıkları donduruldu. Rusya merkezli veya destek veren 5 yeni medya organı, yaptırım kapsamına alındı.