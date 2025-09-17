AB Rusya'dan Petrol ve Gaz İthalatını Erken Sonlandıracak

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)-Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Rusya'dan petrol ve gaz ithalatını planlanandan daha erken bitireceklerini açıkladı.

Von der Leyen, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Trump ile Rusya'ya ekonomik baskıyı artırmak için atılacak yeni adımlar konusunda verimli bir görüşme yaptık" dedi.

Von der Leyen, AB Komisyonu'nun yakında 19. yaptırım paketini sunacağını belirten von der Leyen, paketin kripto paralar, bankalar ve enerji sektörünü kapsayacağını söyledi.

Trump ise, Rusya'ya yönelik daha ağır yaptırımlara ancak tüm NATO ülkelerinin Rus petrolü alımını tamamen durdurması şartıyla destek vereceğini söyledi. Ayrıca Çin'den gelen ithalata yüzde 50-100 oranında ek gümrük vergileri getirilmesini önerdi.

AB, 2022'deki Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra Rus petrolünün büyük kısmına ambargo koymuştu. Rusya'nın AB'ye gaz ihracatındaki payı 2024 itibarıyla yüzde 11'e kadar düştü. Normalde Rusya'dan petrol ve gaz ithalatının 2027'ye kadar tamamen bitirilmesi hedefleniyordu. Ancak von der Leyen, bu sürecin hızlandırılacağını belirtti.