AB, Rus ve Belaruslu oligarkların ve şirketlerin 30 milyar Euro'luk varlığını dondurdu

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından geçen ay kurulan 'Dondur ve El Koy Görev Gücü', şimdiye kadar Rus ve Belaruslu oligarklar ile şirketlerin 30 milyar Euro'luk varlıklarını dondurdu. Dün yapılan açıklamada ayrıca, yaklaşık 196 milyar Euro tutarında işlem bloke edildiği belirtildi.

AB Komisyonu tarafından dün yapılan açıklamada, yaptırımlar kapsamında Avrupa Birliği'ne üye devletlerin bildirimleriyle Görev Gücü, şimdiye kadar Rus ve Belaruslu oligark ve şirketlerin 30 milyar Euro'luk varlığını dondurdu. Dondurulan varlıkların arasında toplamda 6.7 milyar Euro değerinde tekneler, helikopterler, gayrimenkul ve sanat eserlerinin bulunduğu vurgulandı. Ayrıca, yaklaşık 196 milyar Euro tutarında işlem bloke edildi.

Demirören Haber Ajansı / Dünya