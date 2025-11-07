Haberler

AB, Rus Vatandaşlarına Yönelik Vize Kurallarını Sıkılaştırıyor

AB, Rus Vatandaşlarına Yönelik Vize Kurallarını Sıkılaştırıyor
Güncelleme:
Avrupa Birliği, Rus vatandaşlarına yönelik vize kurallarını daha da sıkılaştırma kararı aldı. Bu değişiklikler, 'göçün silah olarak kullanılması' ve 'sabotaj eylemleri' gibi gerekçelerle gündeme geldi. Artık Rus vatandaşları çok girişli vize alamayacak ve her seyahat için yeni vize başvurusunda bulunacaklar.

AVRUPA Birliği (AB), 'göçün silah olarak kullanılması', 'sabotaj eylemleri' ve 'vizelerin potansiyel kötüye kullanımı' gerekçeleriyle Rus vatandaşlarına yönelik daha sıkı vize kuralları uygulayacağını duyurdu.

Avrupa Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Rus vatandaşlarının artık çok girişli vize almaya hak kazanamayacakları ve AB'ye her seyahatlerinde yeni vize başvurusunda bulunmaları gerekeceği bildirildi. Açıklamada, bu tedbirlerin 'göçün silah olarak kullanılması', 'sabotaj eylemleri' ve 'vizelerin potansiyel kötüye kullanımı' risklerini azaltmak için alındığı ifade edildi.

Muhalifler, bağımsız gazeteciler ve insan hakları savunucuları için ise sınırlı istisnalar olacağı kaydedildi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir savaş başlatıp Avrupa'da serbestçe hareket etmeyi beklemek pek haklı gösterilemez. AB, Avrupa topraklarında devam eden dron saldırıları ve sabotajlar nedeniyle Rus vatandaşlarına vize kurallarını sıkılaştırıyor. AB'ye seyahat etmek bir ayrıcalıktır, doğal olarak verilen bir hak değildir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
