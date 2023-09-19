AB, Özbekistan ile ilişkilerini derinleştirme konusunda kararlı

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya gelerek ikili ilişkilerin durumu ve perspektifleri hakkında görüştü. Görüşmede, AB ile Özbekistan arasında işbirliğinin genişletilmesi, Genişletilmiş Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması'nın kabul edilmesinin hızlandırılması ve Afganistan'daki durum ele alındı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, "AB, Özbekistan ile ilişkilerini her alanda derinleştirme konusunda kararlıdır" dedi.

AB Özbekistan Delegasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, AB Konseyi Başkanı Michel ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak için New York'ta bulunan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev bir araya gelerek ikili ilişkilerin durumu ve perspektifler hakkında görüştü.

Özbekistan ile AB arasındaki işbirliğinin siyasi, ticari, ekonomik ve insani alanlarda genişletilmesi konularının ele alındığı görüşmede taraflar, AB ile Özbekistan arasında Genişletilmiş Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması'nın kabul edilmesinin hızlandırılması, ticaret ve yatırımların artırılması ile Afganistan'daki durum hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Görüşmede Özbekistan ile işbirliğinin daha da geliştirilmesine önem verdiklerini kaydeden Michel, "Avrupa Birliği, Özbekistan ile ilişkilerini her alanda derinleştirme konusunda kararlıdır." ifadesini kullandı.

Michel, taraflar arasında Genişletilmiş Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması'nın imzalanması ve uygulanmasının Orta Asya ile stratejik ortaklıklarında ileriye doğru atılmış önemli bir adım olacağını dile getirirken, ayrıca gelecek yıl düzenlenecek AB-Orta Asya ilk zirvesini de sabırsızlıkla beklediğini vurguladı.

Görüşmede, aralarında Trans-Hazar güzergahının da bulunduğu uluslararası ulaştırma koridorlarının geliştirilmesinin önemi vurgulanırken, ayrıca Afganistan'daki durum ve Afgan halkına insani yardım sağlanmasına yönelik çalışmalarla ilgili konular da ele alındı.