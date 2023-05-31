AB Ortaklık Misyonu Moldova'da açıldı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Moldova'da AB Ortaklık Misyonu'nun açılışını yaparak, bu ülkeye 'Rus tehdidi karşısında yalnız olmadığı' mesajını verdi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Moldova'da AB Ortaklık Misyonu'nun açılışını yaparak, bu ülkeye "Rus tehdidi karşısında yalnız olmadığı" mesajını verdi.

Borrell, Avrupa kıtasında bulunan ülkelerin liderleri ile AB kurumlarının başkanlarını yarın Moldova'nın başkenti Kişinev'de bir araya getirecek Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Toplantısı öncesinde Ortaklık Misyonu'nun açılışını yaptı.

Kişinev'de ülkenin Dışişleri Bakanı Nicu Popescu ile katıldığı açılış töreninde basın mensuplarına açıklamada bulunan Borrell, "Bu, Moldova'nın yalnız olmadığına dair açık bir mesajdır. Siz, bizim stratejik ortağımızsınız. AB'nin gelecekteki üyesisiniz." dedi.

Başlangıçta 15 askerden oluşacak misyon, iki taraf arasındaki güvenlik ve savunma işbirliğini güçlendirmenin yanı sıra Moldova'nın mevcut tehditler ve gelecekteki krizler karşısında dayanıklılığına katkıda bulunmayı hedefliyor.

"Erdoğan'ın katılmasından memnuniyet duyardım"

Borrell, Politico muhabirinin, "Jeopolitik bir güç ve Avrupa Siyasi Topluluğu'nun parçası olan Türkiye'nin, zirveye cumhurbaşkanı düzeyinde katılım göstermemesini nasıl değerlendiği" yönündeki sorusuna "Ben, şahsi olarak seçimleri yeni kazanmış Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılmasından memnuniyet duyardım." yanıtını verdi.