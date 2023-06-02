AB-Orta Asya 2. Toplantısı Sonuçlandı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un ev sahipliğinde düzenlenen AB-Orta Asya 2. Toplantısı sona erdi. Liderler, Orta Asya ile Avrupa Birliği arasındaki üst düzey diyaloğu sürdürme ve ortaklığı geliştirme konusundaki kararlılık teyit edildi. Toplantıda, Afganistan'daki genel endişeler, hukukun üstünlüğü, demokrasi, iyi yönetim, toplumsal cinsiyet eşitliği, evrensel insan hakları ve temel özgürlükler gibi konular ele alındı. Bir sonraki AB ve Orta Asya Zirvesi, 2024'te Özbekistan'da gerçekleştirilecek.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un ev sahipliğinde Çolpon-Ata şehrinde düzenlenen AB- Orta Asya 2. Toplantısı sona erdi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yayımlanan ortak bildiriye göre, Orta Asya ile Avrupa Birliği arasındaki üst düzey diyaloğu sürdürme ve ortaklığı geliştirme konusundaki kararlılık teyit edildi.

Liderler, başta tüm ülkelerin bağımsızlığına, egemenliğine, toprak bütünlüğüne saygı, güç kullanmama veya tehdit etme ve uluslararası anlaşmazlıkların barışçıl çözümü ilkeleri olmak üzere Birleşmiş Milletlerin Tüzüğünü destekleme konusundaki sarsılmaz bağlılıklarını ifade etti.

Katılımcılar, Afganistan'daki genel endişelerini, Afganistan'ı güvenli, barışçıl, istikrarlı ve müreffeh bir ülke haline getirme konusundaki taahhütlerini gündeme getirdi.

Liderler, hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi, iyi yönetimi, toplumsal cinsiyet eşitliğini, evrensel insan haklarını ve temel özgürlükleri güçlendirmek için daha fazla işbirliğinin önemini vurguladı.

Avrupa Birliği ile Orta Asya ülkelerinin yakın diyaloğun önemini vurgulayan liderler, yenilikçi, karşılıklı yarar sağlayan ve açık su ve enerji işbirliğinin uygulanması için Avrupa Birliği ile Orta Asya ülkeleri arasındaki üst düzey diyaloğun sürdürülmesine vurgu yaptı.

Katılımcılar, Aral Denizi felaketinin bölgesel güvenlik üzerindeki olumsuz etkisine dikkat çekerek bu sorunun üstesinden gelmek için en kabul edilebilir yolları bulmak için ortak çabaları yoğunlaştırma gereğine dikkati çekti.

Ayrıca, dışişleri bakanlarına ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e, Avrupa Birliği ile Orta Asya arasındaki bağları derinleştirmeye yönelik Ortak Yol Haritasının uygulanmasını resmileştirmeleri ve ilerletmeleri talimatı verildi.

AB ve Orta Asya ülke liderlerinin ilk zirvesi, Kazakistan'ın başkenti Astana'da Ekim 2022'de yapılmıştı.

Bir sonraki AB ve Orta Asya Zirvesi, 2024'te Özbekistan'da gerçekleştirilecek.