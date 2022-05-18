AB'nin Rusya'dan enerji ithalatını azaltma planı neleri öngörüyor? - Haberler

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Rusya'dan fosil yakıt ithalatını azaltmak için planını açıkladı. "RePowerEU" adı verilen paketi tanıtan Komisyon, paketteki hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için 2027'ye kadar 210 milyar euro ek yatırım gerekeceğini öngörüyor. Rusya'dan fosil yakıt ithalatını azaltmanın AB'ye yıllık 100 milyar euro tasarruf sağlayabileceği hesaplanıyor.

Komisyonun teklifi, iklim hedefleri kapsamında yenilenebilir enerjinin tüm enerji üretimindeki payı için belirlediği 2030 ana hedefini yüzde 40'tan yüzde 45'e çıkarıyor. Bu kapsamda yenilenebilir enerji oranının artırılmasına yönelik öne çıkan hedefler şöyle:

Bununla birlikte, bağlayıcı enerji verimliliği hedefinin yüzde 9'dan yüzde 13'e çıkarılması gibi uzun vadeli enerji verimliliği önlemleri öneriliyor.

AB vatandaşlarının bireysel çabalarıyla gaz ve petrol talebini yüzde 5 oranında azaltabilecek kısa vadeli davranış değişiklikleri de planda detaylandırılıyor.

Üye devletler ayrıca enerji tasarruflu ısıtma sistemleri, bina yalıtımı, cihazlar ve ürünlerde KDV oranlarının düşürülmesi gibi enerji tasarrufunu teşvik etmek için mali önlemler kullanmaya teşvik ediliyor.

Öneriye göre AB, bu politikanın finansmanı için bugünden 2027'ye kadar 210 milyar euroluk ek bir yatırım gerekeceğini öngörüyor.

Rusya'nın fosil yakıt ithalatını azaltmanın da AB'ye yılda yaklaşık 100 milyar euro tasarruf sağlayabileceği düşünülüyor.

Yatırımların özel ve kamu sektörleri tarafından finanse edilmesinin gerektiği belirtiliyor.

REPowerEU'yu desteklemek için, halihazırda 225 milyar euro kredinin erişilebilir durumda olduğunu söyleyen Komisyon, AB Emisyon Ticareti Sistemi'nden elde edilecek 20 milyar euro hibenin de planı destekleyebileceğini not ediyor.