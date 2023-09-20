AB'nin Filistin Ofisi İsrailli yerleşimcilerin şiddetli tacizine maruz kalıyor

Avrupa Birliği'nin (AB) Filistin'deki Ofisi, diplomatik misyonların Batı Şeria'daki İsrailli yerleşimciler tarafından 'şiddetli tacize' maruz kaldığını açıkladı. Tacizler, Oslo Anlaşmalarına göre C Bölgesi'nde yaşayan Filistin topluluklarına yapılan ziyaretler sırasında gerçekleşiyor.

Avrupa Birliği'nin (AB) Filistin'deki Ofisi, diplomatik misyonların Batı Şeria'daki İsrailli yerleşimciler tarafından "şiddetli tacize" maruz kaldığını açıkladı.

AB'nin Filistin Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, bu tacizin, Avrupa ve Avrupa dışı diplomatik misyonların Oslo Anlaşmalarına göre C Bölgesi'nde yaşayan Filistin topluluklarına ziyareti sırasında meydana geldiği kaydedildi.

Açıklamada "uluslararası diplomatik misyonların İsrailli yerleşimciler tarafından şiddetli tacize maruz kaldığı" belirtildi.

"Yerleşimci şiddetinin giderek artan sorunuyla ilgili endişemizi yineliyoruz." denilen açıklamada şöyle devam edildi:

"İsrail yetkililerini şiddet uygulayan yerleşimcilere karşı harekete geçmeye, yasa dışı yerleşim birimlerini ortadan kaldırmaya ve işgal altındaki Filistin halkına koruma sağlamaya çağırıyoruz."

İsrailli yetkililer, AB Filistin Ofisinin açıklamasına ilişkin henüz bir yorumda bulunmadı.

Yerleşimciler iki Filistinliyi yaraladı

Öte yandan İsrailli fanatik yerleşimciler işgal altındaki Batı Şeria'da iki Filistinliyi yaraladı.

Filistin Kızılayından konuyla ilgili yapılan açıklamada, Yahudi yerleşimciler tarafından darp edilerek yaralanan iki Filistinlinin sahada tedavi altına alındığı belirtildi.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 600 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.