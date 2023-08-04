AB, Navalnıy'a verilen hapis cezasını kınadı

Avrupa Birliği (AB), Rus mahkemesinin cezaevinde bulunan muhalif Aleksey Navalnıy'a 19 yıl hapis cezası vermesini şiddetle kınadı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, AB'nin kararı şiddetle kınadığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"AB, ayrıca duruşmaların, ailesi ve gözlemcilere kapalı bir ortamda, Moskova dışında katı rejime sahip bir ceza tesisinde yürütülmesinden derin üzüntü duyuyor. Bu, Rus hukuk sisteminin Navalnıy'a karşı araçsallaştırılmasının devam ettiğinin açık bir göstergesidir. Aynı zamanda Rus yetkililerin ondan ne kadar korktuğunu da gösteriyor."

Açıklamada AB, hapishane yetkilileri tarafından Navalnıy'a karşı "tekrarlanan kötü muamele" hakkındaki derin endişesini ve Rusya'nın siyasi liderliğinin bu durumdan sorumlu olduğunu yineledi.

AB, Navalnıy'ın derhal ve koşulsuz serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Navalnıy'ın cezalandırılması

Kremlin'e muhalif Aleksey Navalnıy, zehirlendiği iddiasıyla Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak 2021'de Moskova'ya dönüşünde havaalanında tutuklanmıştı.

Rusya Federal Cezaevi Servisinin talebi üzerine 2 Şubat 2021'de Moskova Şehir Mahkemesinde Navalnıy aleyhinde açılan dava sonuçlanmış, mahkeme Navalnıy'ın geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezasını, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevirmişti.

Navalnıy'ın kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfı (FBK) ise mahkeme kararıyla 31 Ağustos 2021'de tasfiye edilmişti.

Aleksey Navalnıy, geçen yıl ocak ayında Rusya'da terörle ve aşırıcılıkla bağlantılı şahısların bulunduğu listeye dahil edilmişti.