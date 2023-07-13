AB, Myanmar'ın askeri yönetimini tanımıyor

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Myanmar'ın askeri yönetiminin Avrupa tarafından tanınmadığını ve bu nedenle ASEAN ile ilişkilerden sorumlu olma ihtimalinin kabul edilemeyeceğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Myanmar'ın askeri yönetiminin Avrupa tarafından tanınmadığını, bu nedenle ASEAN ile kurulan ilişkilerden sorumlu olma ihtimalinin kabul edilemeyeceğini söyledi.

Borrell, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da devam eden Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan dışişleri bakanlarıyla bir araya geldi.

Yüksek Temsilci Borrell, Myanmar'ın ASEAN'ın AB ile ilişkilerinden sorumlu olma ihtimaline karşı olduğunu belirtti.

AB'nin Myanmar askeri yönetimini tanımadığını belirten Borrell, "Biz askeri cuntayı tanımıyoruz ve belki siz bu sorunu aşmak için çözüm bulabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve olağanüstü hal ilan etmişti.