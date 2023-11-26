Avrupa Birliği (AB), savunmasız Lübnanlılar ile yerinden edilmiş Suriyeliler için 15 milyon euro yardım yapacak. Yardım, gıda, su, sanitasyon ve hijyen desteği sağlamak amacıyla kullanılacak.

AB, Lübnanlılar ve Suriyelilere yardım için 15 milyon euro tahsis edecek

BEYRUT, 26 Kasım (Xinhua) -- Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanlığı'nın Cumartesi günü yaptığı açıklamaya göre, Avrupa Birliği (AB), savunmasız Lübnanlılar ile yerinden edilmiş Suriyeliler için 15 milyon euro (16,4 milyon ABD doları) yardım yapacak.

Avrupa Komisyonu tarafından Cuma günü yapılan açıklamaya göre, insani yardımın 3,5 milyon euro tutarındaki bölümü savunmasız Lübnanlılar için, 11,5 milyon euroluk bölümü ise ülke içinde yerinden edilenler ile Lübnan'a sığınmak isteyenleri kapsayacak şekilde yerinden edilmiş Suriyeliler için tahsis edilecek.

Avrupa Komisyonu, yardım sayesinde en çok ihtiyaç duyanlara gıda, su, sanitasyon ve hijyen desteğinin sağlanacağını belirtti.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı bakanlığın, en savunmasız durumdaki Lübnanlıların acılarını hafifletme konusunda gösterdiği kararlı çabalardan ötürü AB'ye teşekkür ettiğini bildirdi.

Habere göre bakanlık ayrıca, Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin mümkün olan en kısa sürede güvenli şekilde anavatanlarına dönmeleri için sürdürülebilir çözümlere ulaşılmasını sağlayacak diyalog ve işbirliği umudunu dile getirdi.

Lübnan, kişi başına en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke olmaya devam ederken, hükümet Lübnan'da yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli mültecinin yaşadığı tahmininde bulunuyor.

Ekonomik krizin etkilerinin devam ettiği Lübnan, yerinden edilmiş çok sayıda insanı artık kendi topraklarında ağırlayamayacağını bildirmesinin ardından, Suriyeli mültecilerin anavatanlarına geri döndürülmesi konusunda ilgili ülkelerle müzakere etmeye çalışıyor.