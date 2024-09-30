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AB, Lübnan'da Çatışmalardan Etkilenenlere 10 Milyon Euro Yardımda Bulunacak

AB, Lübnan'da Çatışmalardan Etkilenenlere 10 Milyon Euro Yardımda Bulunacak
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Avrupa Birliği, İsrail saldırılarından etkilenen Lübnanlı sivillere yönelik 10 milyon euroluk insani yardım sağlayacağını açıkladı. Yardım, gıda, barınma ve sağlık bakımını içerecek şekilde yerinden edilmiş kişilerin acil ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullanılacak.

AVRUPA Birliği (AB) Komisyonu, Lübnan'da çatışmalardan etkilenen siviller için 10 milyon euroluk insanı yardım sağlanacağını duyurdu.

AB Komisyonu bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarından etkilenerek yerinden edilen Lübnanlı siviller için 10 milyon euroluk insani yardım sağlanacağını açıkladı. Açıklamada, "Avrupa Komisyonu bugün, Hizbullah ile İsrail arasındaki artan gerginlikten etkilenen Lübnan halkına yardım amacıyla 10 milyon avroluk ek insani yardım yapılacağını duyurdu. Bu acil durum fonu, koruma, gıda yardımı, barınma ve sağlık bakımı gibi en acil ihtiyaçları karşılamayı amaçlamaktadır. AB, Sivil Koruma Mekanizması'nın kullanımı da dahil olmak üzere mevcut tüm acil durum müdahale araçlarını harekete geçirerek daha fazla destek sağlamaya hazırdır.

AB, bu tahsisat dahil olmak üzere, 2024 yılında Lübnan'daki savunmasız nüfusa yardım amacıyla 74 milyon avro insani yardım sağladı. Çatışma, Lübnan'da İsrail sınırındaki bölgelerden nüfusun yer değiştirmesine neden oldu; son veriler, Ekim 2023'ten bu yana yerinden edilen yaklaşık 112 bin kişiye ek olarak Lübnan'da en az 90bin 530 yeni yerinden edilmiş kişiye işaret ediyor. Siviller arasında halihazırda yüzlerce can kaybı ve yaralanma var" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Avrupa Birliği İsrail Lübnan

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