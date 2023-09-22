AB, Lübnan'a Destek Olmaya Devam Edecek

Avrupa Birliği'nin (AB) yeni atanan Lübnan Büyükelçisi Sandra de Waele, Lübnan'ın toparlanma sürecine destek olmaya devam edeceklerini açıkladı. AB'nin Lübnan'a verdiği desteğin devam edeceğini vurgulayan de Waele, yapısal reformların hayata geçirilmesinin önemine dikkat çekti.

BEYRUT, 22 Eylül (Xinhua) -- Avrupa Birliği'nin (AB) yeni atanan Lübnan Büyükelçisi Sandra de Waele, AB'nin Lübnan'a mevcut krizden çıkması için destek olmaya devam etme kararlılığını dile getirdi.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı'na göre de Waele Perşembe günü Lübnan Savunma Bakanı Maurice Slim ile görüşmesi sırasında, "AB, Lübnan'ın toparlanma yoluna girmesi için ülkeyi ve halkını desteklemeye kararlı" dedi.

AB tarafından devlet kurumlarına verilen desteğin devam edeceğini vurgulayan de Waele, "Lübnan'ın uluslararası güveni yeniden tesis etmesine yardımcı olacak yapısal reformların hayata geçirilmesinin önemine" işaret etti.

İki yetkili ayrıca, sınırların kontrolüne yönelik AB destekli projeyi de ele alarak projenin Lübnan için önemine dikkat çekti.

Slim ise AB'nin Lübnan'a, özellikle de Lübnan ordusuna yönelik devam eden desteğinden övgüyle söz ederek, "tüm uluslararası toplumun sorumluluğunda olan yerinden edilmiş Suriyeliler meselesinin çözüme kavuşturulmasının çok acil hale geldiğini" belirtti.