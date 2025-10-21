AB Liderlerinden Ukrayna'ya Barış Çağrısı

AB, Ukrayna, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Polonya, Norveç, Finlandiya ve Danimarka liderleri, ortak bir açıklama yayımlayarak Ukrayna'da adil ve kalıcı barış çağrısında bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İngiltere Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Polonya Başbakanı Donald Tusk, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Ukrayna'da barış konusunda ortak açıklama yaptı.

Liderler, Ukrayna halkının hak ettiği barış arzusunda birleşildiğini belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın çatışmaların derhal durdurulması ve mevcut temas hattının müzakerelerin başlangıç noktası olması gerektiği yönündeki tutumunu güçlü şekilde desteklediklerini ifade etti. Açıklamada, "Uluslararası sınırların zorla değiştirilmemesi ilkesine bağlılığımızı sürdürüyoruz" denildi.

Rusya'nın 'oyalama taktikleri' eleştirilerek, Ukrayna'nın barış konusunda ciddi olan tek taraf olduğunun altı çizilen açıklamada, "Putin'in şiddet ve yıkımı tercih etmeye devam ettiğini hepimiz görebiliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Ateşkes öncesinde, sırasında ve sonrasında Ukrayna'nın mümkün olan en güçlü konumda olması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Putin barış yapmaya hazır olana kadar Rusya'nın ekonomisi ve savunma sanayisi üzerindeki baskıyı artırmalıyız. Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu kaynaklara sahip olması için Rusya'nın dondurulmuş devlet varlıklarının tam değerini kullanmak üzere önlemler geliştiriyoruz" denildi.

Açıklamada ayrıca, Avrupa Konseyi ile Gönüllüler Koalisyonu formatında bu hafta yapılacak görüşmelerde, Ukrayna'ya desteğin nasıl artırılabileceğinin ve yürütülen çalışmaların nasıl ilerletileceğinin ele alınacağı da bildirildi.