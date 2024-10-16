AB Liderleri Brüksel'de Zirve Toplantısı Yapacak

AB liderleri, Ukrayna, Orta Doğu, göç ve ekonomi konularını görüşmek için toplanacak.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, Ukrayna, Orta Doğu, göç ve sınır kontrolleri gibi çeşitli konuları görüşmek üzere yarın Brüksel'de toplanacak. Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB üyesi 27 ülkenin devlet veya hükümet başkanlarının katılımıyla yarın başlayacak AB Liderler Zirvesi 2 gün sürecek.

Yaz tatili arasından sonra yapılan ilk zirveye AB Konseyi Başkanı Charles Michel başkanlık edecek. Toplantı, Michel'in başkanlık edeceği son resmi AB zirvesi olacak. AB Konsey Başkanlığı aralık ayında Portekiz'in eski başbakanı Antonio Costa'ya geçecek.