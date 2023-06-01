AB Kurumları Başkanlarından Tüm Avrupa'ya Birlik Mesajı

Avrupa Birliği (AB) kurumlarının başkanları, başta Moldova, Ukrayna ve Batı Balkan ülkelerine olmak üzere tüm Avrupa kıtasına birlik mesajları verdi. Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, Moldova'nın başkenti Kişinev'de düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Zirvesi girişinde konuştu.

Avrupa Birliği (AB) kurumlarının başkanları, başta Moldova, Ukrayna ve Batı Balkan ülkelerine olmak üzere tüm Avrupa kıtasına birlik mesajları verdi.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, Moldova'nın başkenti Kişinev'de düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Zirvesi girişinde konuştu.

Metsola, "Moldova'ya, Ukrayna'ya ve daha geniş Avrupa topluluğuna desteğimizi göstermek için buradayız." dedi.

Batı Balkanlara mesaj

Batı Balkan ülkelerinin liderlerini toplantıda görmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Metsola, "Bu ülkeler için daha hızlı, daha acil ve daha derin bir Avrupa entegrasyonu istiyoruz." diye konuştu.

Metsola, aday ülkelerden Moldova'nın AB Komisyonu'nun tavsiyelerine hızla yanıt vermesinden etkilendiklerini vurgulayarak, "Moldova hazır olduğunda biz de hazır olacağız, çünkü Moldova'nın yeri AB'dir." değerlendirmesini yaptı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de Kişinev'de 45 ülkenin temsilcisinin bir arada olmasının güçlü bir sembol olduğunu söyledi.

Michel, "Bugün enerji, güvenlik, altyapı ve eğitim alanlarında işbirliği yapmak ve bazı çok önemli ortak çıkarları savunmak için daha fazla siyasi yakınlaşma inşa etmeye çalışmak üzere ortak bir siyasi iradeye sahibiz." tespitini yaptı.

Azerbaycan-Ermenistan görüşmesi

Charles Michel, AST marjında yapılacak Azerbaycan-Ermenistan görüşmesine değinerek, "Umarım iki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirmeye yönelik ortak bir siyasi iradeyi teyit etmek için iyi bir fırsat olur." dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in girişimiyle yürüttükleri müzakerelere Moldova'da devam edecek.

Üç liderin görüşmesine bu kez Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da katılacak.