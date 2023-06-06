AB Konseyi Başkanı Michel, Kahovka Barajı'nın vurulmasından Rusya'yı sorumlu tuttu

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Ukrayna'daki Kahovka Barajı'nın vurulmasından Rusya'yı sorumlu tutarak bunun, savaş suçu olduğu bildirdi. Michel, Ukrayna'nın güneyindeki barajın bombalanmasıyla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı.