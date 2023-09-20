AB Konseyi Başkanı Michel ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Karabağ'daki Son Durumu Görüştü

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ'daki son durumu ele aldı. Görüşmede, operasyonun durdurulması ve bölgesel barışın desteklenmesi konuları ele alındı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yaptıkları telefonla görüşmesinde Karabağ'daki son durumu ele aldı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmede, Karabağ'daki mevcut durum konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu aktarıldı.

Aliyev'in Michel'e Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Ermeni silahlı birliklerinin dün terör eylemleri gerçekleştirdiğini hatırlattığı aktarılan açıklamada, Aliyev'in bunun sonucunda polis memurlarının ve sivillerin yaşamını yitirdiğini, buna karşın Azerbaycan'ın lokal nitelikli terör karşıtı operasyon düzenlemek zorunda kaldığını söylediği ifade edildi.

Aliyev'in görüşmede operasyonun durdurulması konusunda bugün varılan anlaşmaya değindiği aktarılan açıklamada, Aliyev'in Ermeni silahlı gruplarının Karabağ'dan çıkarılması, yasa dışı silahlı grupların silahsızlandırılmasının ve Yevlah'ta yapılacak görüşmenin olumlu bir adım olduğunu kaydettiği ifade edildi.

Açıklamada, Aliyev'in Michel'e, Yevlah görüşmesinde Karabağ Ermenilerinin kültürel, dini, belediye ve diğer hakları da dahil olmak üzere hak ve yükümlülüklerine ilişkin konuların Azerbaycan Anayasası ve kanunları esas alınarak müzakere edileceğini, Azerbaycan'ın bunu kendi iç işleri bağlamında yaptığını belirttiği aktarıldı.

Aliyev'in görüşmede bölgesel barış gündeminin desteklenmesinin öneminden bahsettiği belirtilen açıklamada, Aliyev'in Michel'e tek taraflı adımların atılmasının ters etkiye neden olabileceğini vurguladığı ve elde edilen sonuçların Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış anlaşması müzakerelerinin ilerlemesini olumlu yönde etkileyeceğini ifade ettiği aktarıldı.

Michel'in ise bölgede yaşanan olaylarla ilgili endişelerini dile getirdiği belirtilen açıklamada, Michel'in operasyonun sona erdirilmesinin olumlu bir durum olarak değerlendirdiği ve ateşkes rejiminin sağlanacağına olan inancını dile getirdiği aktarıldı. Açıklamada ayrıca, Michel'in Yevlah'ta yapılacak görüşmeyi olumlu değerlendirdiği ifade edildi. - BAKÜ