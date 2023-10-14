AB Konseyi Başkanı Michel, Gazze'deki durumu uluslararası topluma duyurdu

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Gazze'de yaşanan kuşatma, temel ihtiyaçların karşılanmaması ve bombardımanın yıkıcı etkisi hakkında uluslararası toplumu uyarmıştır. Michel, İsrail ile dayanışma içinde olunduğunu ancak uluslararası hukuka uygun şekilde kendini savunma hakkının kullanılması gerektiğini vurgulamıştır. Ayrıca, çatışmanın düzensiz göçü artırabileceği uyarısında bulunmuştur.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Charles Michel, Gazze'de kuşatma, temel ihtiyaçların karşılanmaması ve ciddi bombardımanın getirdiği yıkımın "uluslararası toplumda alarm zillerini yükselttiğini" bildirdi.

Michel, İsrail-Filistin çatışması gündemiyle AB liderlerini olağanüstü toplantıya çağırmak için kaleme aldığı davet mektubunda, İsrail ile terör saldırıları nedeniyle tam dayanışma içinde olunduğunu ancak kendini savunma hakkının uluslararası hukuka göre kullanılması gerektiğini vurguladı.

AB Konseyi Başkanı Michel, şu ifadeleri kullandı:

"Gazze Şeridi'nde kuşatma ve temel ihtiyaçların karşılanmaması nedeniyle ortaya çıkan trajik manzaralar ve ciddi bombardımanın getirdiği yıkım, uluslararası toplumda alarm zillerini yükseltiyor."

Michel mektubunda ayrıca, çatışmanın çok boyutlu etkilerine dikkati çekerek, AB'ye düzensiz göçü artırabileceği uyarısında bulundu.

AB Konseyinden yapılan açıklamada, AB liderlerinin olağan toplantıları için 26-27 Ekim'de Brüksel'de bir araya geleceği hatırlatılarak, konunun önemi nedeniyle öncesinde olağanüstü bir zirve planlandığı ve bunun, lojistik nedenlerle video konferansla düzenleneceği belirtilmişti.

AB'nin tepkisi

AB, çatışmaların ilk günü itibarıyla Hamas'a tepki gösterirken, İsrail'e destek açıklamaları yapmıştı.

Hafta içinde toplanan AB dışişleri bakanları İsrail-Filistin çatışması konusunda yaptıkları gayriresmi toplantıda İsrail'in kendini savunurken uluslararası insani hukuka uygun hareket etmesi gerektiğine vurgu yaparak, Gazze'de giderek kötüleşen insani duruma işaret etmişti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ile dün İsrail'i ziyaret etmiş, Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşmüştü.

Bugün ise von der Leyen, AB'nin Gazze'ye yapacağı yardımları 50 milyon avro artırarak, 75 milyon avroya çıkaracağını duyurmuştu.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724'ü çocuk, 458'i kadın 2 bin 215 kişinin öldüğünü, 8 bin 714 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 55 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da ise 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.