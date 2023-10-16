AB Konseyi Başkanı: İsrail-Hamas Çatışmaları Mülteci Akınına Neden Olabilir

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, İsrail-Hamas çatışmalarının daha fazla mültecinin sığınak arayışına girebileceği uyarısında bulundu. Michel, çatışmaların toplumlararası gerilimi artırabileceğini ve komşu ülkelere göç riskinin olduğunu belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, devam eden İsrail-Hamas çatışmaları nedeniyle daha fazla mültecinin sığınak arayışına girebileceğini belirterek, "Çok sayıda insanın komşu ülkelere göç etmesi konusunda büyük bir risk var" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, 7 Ekim'de başlayan ve şiddetle devam eden İsrail-Hamas çatışmaları nedeniyle yarın acil olarak düzenlenecek AB liderlerinin çevrimiçi toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu. Çatışmaların Avrupa'da toplumlararası gerilimi artırarak büyük güvenlik sonuçları doğurabileceğini belirten Michel, "Bu çatışmanın toplumlararası aşırıcılığı besleme potansiyeli var" dedi. Michel, devam eden çatışmaların daha fazla mültecinin sığınak arayışına girmesine yol açacağı yönündeki endişeleri artırdığını ifade ederek, "Çok sayıda insanın komşu ülkelere göç etmesi konusunda büyük bir risk bulunuyor" açıklamasını yaptı. - BRÜKSEL