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AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Nijer'deki askeri darbeyi kınadı ve Cumhurbaşkanı Bazoum'a destek verdi

Dünya Haberleri

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Nijer'de askeri darbeyle devrilen Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum ile konuştuğunu ve destek ifade ettiğini bildirdi. Michel, Nijer'i istikrarsızlığa sokacak her girişimi kuvvetli şekilde kınadıklarını ve ECOWAS'ın anayasal düzenin yeniden tesisi için yürüttüğü çabaları desteklediklerini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Nijer'de askeri darbeyle devrilen Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum ile konuştuğunu ve destek ifade ettiğini bildirdi.

Michel, sosyal medyadaki açıklamasında, "Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum ile konuştum ve kendisine AB'nin desteği hakkında güvence verdim." ifadesini kullandı.

Nijer'i istikrarsızlığa sokacak her girişimi kuvvetli şekilde kınadıklarını vurgulayan Michel, AB olarak Afrika Birliği ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) açıklamalarına katıldıklarını kaydetti.

Michel, anayasal düzenin yeniden tesisi için ECOWAS adına yürütülen çabaları desteklediklerini ifade etti.

Nijer'de Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum yönetimi, 26 Temmuz'da askeri darbe ile devrildi ve kendilerine "Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP)" adı veren bir grup asker yönetime el koydu.

Kaynak: AA / Ömer Tuğrul Çam - Dünya

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