AB Konsey Başkanı suçlayınca Rus Büyükelçisi, Birleşmiş Milletler toplantısını terk etti - Haberler

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin New York'ta yapılan dünkü toplantısında Rusya'nın BM Büyükelçisi Vassily Nebenzia, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in suçlayıcı konuşması sırasında salonu terk etti. Michel konuşmasında "Sayın Rusya Federasyonu Büyükelçisi, dürüst olalım. Kremlin, gıda kaynaklarını gelişmekte olan ülkelere karşı gizli bir füze olarak kullanıyor" dedi. Büyükelçi Nebenzia ise toplantıda yaptığı konuşmada Ukrayna'yı yardım amaçlı gelen silahları karaborsada satmakla suçladı.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, ABD'nin New York kentinde BM Binasında dün düzenlenen Güvenlik Konseyi toplantısında Rusya'yı suçlayarak gıda kaynaklarını gizli bir füze olarak kullanmakla suçladı. Konuşma sırasında Rusya'nın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Vassily Nebenzia, toplantıyı terk etti. Michel ise "Sayın Büyükelçi, toplantıyı terk edebilirsiniz, belki de gerçekleri dinlemekten daha kolaydır" yorumu yaptı.

Demirören Haber Ajansı / Dünya