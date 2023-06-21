AB Komisyonu üyesi Johansson: Yunanistan açıklarındaki göçmen teknesi faciası Akdeniz'de görülen en ağır trajedi olabilir

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun iç işlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, Yunanistan açıklarında geçen hafta yaşanan göçmen teknesi faciasının, Akdeniz'de görülen en ağır trajedi olabileceğini söyledi.

Johansson, AB Dönem Başkanı İsveç'in başkenti Stockholm'de yapılan AB-ABD Adalet ve İçişleri Bakanları toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu.

Olayın, Libya'nın doğusundan Avrupa'ya artan göç akımından kaynaklandığını dile getiren Johansson, söz konusu güzergahta AB'ye ve özellikle İtalya'ya doğru göçte yıl başından bu yana yüzde 600'lük artış görüldüğüne işaret etti.

Johansson, ölümcül kazadan öncesiyle ilgili yapılan incelemelerde teknenin, "Mısır'dan ayrılarak Libya'nın doğu kısmına giden ve 750 kadar göçmen alan bir balıkçı teknesi" olduğunun görüldüğünü aktardı.

Gemideki insan sayısının henüz teyit edilmediğinin altını çizen Johansson, gemi enkazına bakıldığında olayın, "Akdeniz'de görülen en ağır trajedi" olabileceğini belirtti.

Johansson, "Bu, Akdeniz'de bu tür trajedilerin yaşanmasını önlemek için gerçekten çok ama çok daha fazlasını yapmamız gerektiğini gösteriyor." dedi.

Yunanistan açıklarındaki facia

Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda bulunan Navarin'den 47 deniz mili uzaklıktaki uluslararası sularda 14 Haziran'da düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi alabora olmuştu. Balıkçı teknesinde bulunan 104 kişi kurtarılarak Kalamata Limanı'na getirilmiş, olayın ardından yürütülen çalışmalarda 82 kişinin cesedine ulaşılmıştı.