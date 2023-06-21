AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Ukrayna'nın özel sektör tarafından desteklenmesi gerektiğini vurguladı

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'nın yeniden inşa için özellikle özel sektör tarafından desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, Ukrayna'da savaş sonrasında 'donmuş bir çatışma' değil, gerçek bir barış görmek istediklerini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'nın yeniden inşa için özellikle özel sektör tarafından desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, Ukrayna'da savaş sonrasında "donmuş bir çatışma" değil, gerçek bir barış görmek istediklerini belirtti.

Von der Leyen, İngiltere ve Ukrayna tarafından başkent Londra'da ortaklaşa düzenlenen "2023 Ukrayna İyileştirme Konferansı'nda konuştu.

Uluslararası camianın Ukrayna'yı birleşmiş, koordineli ve kararlı bir şekilde destekleyerek, yabancı yatırımı çeken, AB üyesi bir ülke olmasına yardımcı olması gerektiğinin altını çizen von der Leyen, "AB'nin özel bir sorumluluğu olduğuna inanıyorum. Çünkü Ukraynalılar geleceklerini hayal ettiklerinde, Avrupa bayrağının şehirlerinin üzerinde dalgalandığını görüyorlar. Ukrayna'nın AB'nin parçası olacağından hiç şüphem yok." dedi.

Von der Leyen bu kapsamda atılacak iki yeni adımı duyurmak istediğini aktararak, şöyle devam etti:

"İlki, Ukrayna'nın reformları ve AB üyeliğine giden yolu ile ilgili. Savaşa rağmen Ukrayna reform gündemini etkileyici bir hız ve kararlılıkla hızlandırdı. Bu nedenle bugün AB Komisyonu, Ukrayna'nın yargı reformu, yolsuzlukla mücadele, medya ve azınlıklar için yeni yasalar konusunda kaydettiği ilerleme hakkında sözlü bir rapor sunacak. Bu rapor, hedefin yakın olduğunu ve bitiş çizgisini aşmak için Ukrayna ile birlikte çalışacağımızı gösteriyor. Bu reformlarla Ukrayna, özel yatırımcılara da güçlü bir mesaj gönderiyor. Ukrayna'da yatırım yapmak için ihtiyaç duydukları şeffaflığı, adaleti ve işleyen kurumları bulacaklar. Bu özellikle önemli çünkü özel sektörün de adım atmasına ihtiyacımız var."

İkinci adımın ise Ukrayna'nın reformlarını Avrupa yatırımlarıyla eşleştirmek olduğunu belirten von der Leyen, "Ukrayna'nın bize doğru attığı her adım için AB'nin de Ukrayna'ya doğru bir adım atması gerekiyor." diye konuştu.

Von der Leyen, AB bütçesinden sağlanan hibelerle, sermaye piyasalarında toplanan kredilerle ve dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerle 2027'ye kadar Ukrayna'ya sürekli mali destek sağlanacağını vurguladı.

"Gerçek bir barış"

Von der Leyen, Konferans marjında CNBC'ye verdiği röportajda da Londra'daki iki günlük toplantının hükümetlerin Kiev'e yardımlarını koordine etmesi ve aynı zamanda özel yatırımcıları sürece katılmaya ikna etmesini amaçladığını dile getirdi.

Ukrayna'da bazı bölgelerde istenilen şeyin yalnızca "ateşkes ve donmuş bir çatışma" olmadığını vurgulayan von der Leyen, bu nitelikteki bir "barış" halinde söz konusu bölgelere yatırım yapılmayacağını, çatışmanın her an yeniden alevlenebileceğini belirtti.

Von der Leyen, "Bu nedenle gerçek bir barış olmalı." şeklinde konuştu.

Çin'in Ukrayna'daki barışa olası katkısı hakkında değerlendirmede bulunan von der Leyen, "Çin, BM'nin daimi bir üyesi ve bu sorumluluklar içeriyor. Çin'in Rusya üzerinde etkisi var. Bu yüzden Çin'in Rusya'yı müzakere masasına oturmaya ikna etmek için bu nüfuzunu kullanmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.