AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Moldova AB üyeliği yolunda hızla ilerliyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Moldova'nın AB üyeliği sürecinde hızla ilerlediğini ve AB'nin Moldova'ya destek verdiğini söyledi. Von der Leyen, Moldova Cumhurbaşkanı Sandu ile birlikte gazetecilere açıklamalarda bulundu. Moldova'nın AB üyeliği sürecindeki ilerlemesi birkaç hafta içinde sunulacak olan yazılı raporla değerlendirilecek ve aralıkta AB Konseyi'nin kararı alınacak.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Moldova'nın Rusya tarafından uygulanan baskılara rağmen AB üyeliği yolunda hızla ilerlediğini söyledi.

Von der Leyen, Avrupa kıtasında bulunan ülkelerin liderlerini yarın Moldova'nın başkenti Kişinev'de bir araya getirecek Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Maya Sandu ile gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Moldova'nın AB üyeliği sürecine değinen von der Leyen, "Moldova halkına 'yanınızdayız' mesajını vermek istiyorum. AB'ye giden yolda attığınız her adımda sizi destekliyoruz." dedi.

Von der Leyen, geçen sene Rusya'nın Moldova'ya enerji şantajı yaptığı sırada çok zor durumda olduğunu ancak şimdi bağımlılığının azaldığını belirterek, "Moldova'yı gerçekten takdir ediyorum. Çok zor bir dönemden geçtiniz ama çok daha fazla bağımsızlık ve özgüven kazandınız. Doğal gazı dünya pazarından satın alabiliyorsunuz ve yenilenebilir enerjiye yatırım yapıyorsunuz." diye konuştu.

Birkaç hafta içinde Moldova'nın AB üyelik sürecindeki ilerlemeyle ilgili sözlü, ekimde yazılı raporun sunulacağını, aralıkta da AB Konseyi'nin durumla ilgili kararını vereceğini aktaran von der Leyen, "Ancak yalnızca deneyimlerime dayanarak söyleyebilirim ki (Rusya'dan yönelen) tüm baskılara rağmen Moldova'nın hızla ve yüksek kalitede ilerlediğini görmek şaşırtıcı." değerlendirmesinde bulundu.

"Moldova'nın geleceği AB'de" mesajı

Moldova Cumhurbaşkanı Sandu da Avrupalı liderleri ülkesinde ağırlayacak olmaktan gurur duyduğunu, bunun Moldova'nın yalnız olmadığı mesajını verdiğini söyledi.

AB'nin dün aldığı, Moldova'nın ve komşusu Ukrayna'yı istikrarsızlaştırdığı ve toprak bütünlüğünü baltaladığı gerekçesiyle Moldova'dan 7 kişiye yaptırım uygulama kararına değinen Sandu, bunu memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Sandu, ülkesinin geleceğinin AB'de olduğunu, reformlar için en üst seviyede çaba gösterdiklerini vurguladı.

AB'ye üyelik başvurusu

AB, Rusya'nın Şubat 2022'deki saldırısı sonrası Ukrayna-Rusya Savaşı'nın başlamasının ardından Ukrayna ve Moldova'nın yaptığı üyelik başvurusu üzerine, 23 Haziran 2022'de iki ülkeye adaylık statüsü vermişti.

AST'nin Prag'daki zirvesinde 2. toplantının Moldova'da yapılması kararlaştırılmıştı. AST Zirvesi'nin Moldova'da yapılmasının Moskova'ya verilecek mesaja ilave olarak bu ülkenin AB perspektifini destekleyici bir boyutu da bulunuyor.