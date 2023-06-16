AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Meksika Devlet Başkanı ile görüştü

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ile sürdürülebilir enerji ve AB-Meksika ilişkilerini ele aldı. Tarafların eşitsizlik ve yoksullukla mücadelesi, insan hakları ve sürdürülebilir enerji konularının ortak öncelikler olduğu vurgulandı. Serbest Ticaret Anlaşması'nın imzalanması sürecinin hızlandırılması için mutabık kalındığı açıklandı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, Latin Amerika ziyareti kapsamında Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ile bir araya geldi.

Devlet Başkanlığı basın biriminden yapılan açıklamada, başkent Meksiko'da görüşen Von der Leyen ve Lopez Obrador'un sürdürülebilir enerji ve AB-Meksika ilişkilerini ele aldığı belirtildi.

Tarafların eşitsizlik ve yoksullukla mücadelesi, insan hakları ve sürdürülebilir enerji konularının ortak öncelikler olduğu vurgulanan açıklamada, "Meksika Devlet Başkanı ve AB Komisyonu Başkanı, Atlantik'in her iki tarafında sosyal adaleti destekleyen, esnek, kapsayıcı ekonomik büyümeyi ve kalkınmayı teşvik eden ayrıcalıklı politikalar konusunda mutabık kaldı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, iklim krizi ve biyoçeşitlilik kaybının yanı sıra göç, sağlık, enflasyon ve gıda güvenliğinin öneminin altı çizilerek, karşılıklı yatırım ve toplumların faydasına olacak şekilde teşvik edici programların güçlendirilmesine işaret edildi.

Meksika'nın yeşil hidrojen potansiyelinin büyüklüğüne dikkat çekilen açıklamada, "Meksika, Kuzey Amerika ve Avrupa pazarında, tedarik zincirinin kendisine sağladığı avantajları sayesinde stratejik bir enerji, sanayi ve lojistik merkezidir." değerlendirmesinde bulunuldu.

"Serbest Ticaret Anlaşması'nın imzalanması sürecinin hızlandırılması için mutabık kaldık"

Von der Leyen, Lopez Obrador ile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, Meksika ile AB arasında Serbest Ticaret Anlaşması'nın imzalanması için sürecin hızlandırıldığını söyledi.

Lopez Obrador da Twitter hesabından Von der Leyen ile fotoğrafını paylaşarak, "Akıllı ve cana yakın bir kadın olan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldik. Ekonomik işbirliği anlamında ülkemiz ile AB arasında Serbest Ticaret Anlaşması'nın imzalanması sürecinin hızlandırılması için mutabık kaldık." ifadesini kullandı.

Latin Amerika turuna 13 Haziran'da Brezilya ziyaretiyle başlayan Von der Leyen, Arjantin ve Şili devlet başkanları ile de bir araya gelmişti.