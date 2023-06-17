AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçilmesinden dolayı tebrik ettiğini bildirdi. Von der Leyen, görüşmede AB ile Türkiye arasındaki işbirliğini güçlendirmek için birlikte çalışma konusunda mutabık kaldıklarını açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak, yeniden seçilmesinden dolayı tebrik ettiğini bildirdi.

Von der Leyen, sosyal medyadaki açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradığını belirtti.

Yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı Erdoğan'ı kutladığını ifade eden von der Leyen, görüşmesi hakkında şunları aktardı:

"Rusya'nın, Ukrayna'daki savaşı dahil olmak üzere, uluslararası zorlukları ele aldık. Ayrıca AB ile Türkiye arasındaki işbirliğini güçlendirmek için birlikte çalışma konusunda mutabık kaldık."