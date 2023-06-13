AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile görüştü

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile Amazon'un korunması için alınan önlemleri ve AB-Brezilya ilişkilerini ele aldı. Von der Leyen, AB'nin Amazon Fonuna 20 milyon avro hibe aktaracağını belirterek, Amazonların korunması için Brezilya'nın gösterdiği çabayı desteklediklerini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile bir araya geldi.

Başkent Brasila'daki Planalto Sarayı'nda görüşen Von der Leyen ve Lula da Silva, Amazon'un korunması için alınan önlemleri ve AB-Brezilya ilişkilerini ele aldı.

Baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından Von der Leyen ve Lula da Silva, ortak basın toplantısında konuştu.

Von der Leyen, AB'nin Amazon Fonuna 20 milyon avro hibe aktaracağını belirterek, Amazonların korunması için Brezilya'nın gösterdiği çabayı desteklediklerini söyledi.

Ormanların tahribatının engellenmesi ve sürdürülebilir çevre konularının teşviki için 430 milyon avro değerinde projeler olduğunu hatırlatan Von der Leyen, "Avrupa sizin ortağınız ve ormansızlaşmanın önüne geçme sorumluluğumuz var." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, Brezilya'nın Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşta barış için önemli bir rol üstlenebileceğini kaydederek, "Ukrayna ile birlikte kalıcı, kapsamlı ve adil bir barış istiyoruz. Uluslararası toplum bu zor görevi çözmek zorunda. Zelenski'nin barış formülünü Lula ile ele aldık çünkü Brezilya, G20'nin başkanı olarak önemli bir role sahip olacak ve bizim bu hususta desteğimiz tamdır." dedi.

Lula da Silva'nın uluslararası arenada önemli bir aktör olduğunu vurgulayan Von der Leyen, AB ve Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) serbest ticaret anlaşmasının yıl sonuna kadar imzalanacağından emin olduğunu anlattı.

"Ukrayna, Filistin ve Yemen'de daha fazla diplomasiye ihtiyacımız var"

Lula da Silva da Ukrayna'da devam eden savaşın askeri bir çözümünün olmayacağını savunarak, diyalog taahhüdünün daha fazla güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Uluslararası hukukun temel ilkelerinin herkes için eşit olduğunu dile getiren Lula da Silva, "Ukrayna, Filistin ve Yemen'de daha fazla diplomasiye ihtiyacımız var. Savaşın dehşeti ve sebep olduğu acılar seçici şekilde değerlendirilemez." diye konuştu.

Lula da Silva, çevresel konularda sürdürülen müzakereleri anımsatarak, Brezilya hükümetinin talepleri karşısında AB'nin isteksiz davrandığını belirtti.

Anlaşmaların yıl sonuna kadar imzalanması için AB'ye mektup gönderdiklerini kaydeden Lula da Silva, "Stratejik ortaklar arasındaki öncelikli husus karşılıklı güvendir, güvensizlik ve yaptırım değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Bolsonaro fonu devre dışı bırakmıştı

Brezilya'da 2008'de oluşturulan Amazon Fonu, aşırı sağcı eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro tarafından madencilik ve diğer ekonomik faaliyetlerin arttırılması amacıyla devre dışı bırakılmıştı.

Seçimleri kazanan Lula da Silva, 1 Ocak'ta yemin etmesinin ardından Amazon Fonunu yeniden devreye almıştı. Fona Norveç, ABD, Almanya ve Birleşik Krallık'ın destek vermesinin yanı sıra AB de finansal olarak destekleme kararı aldı.