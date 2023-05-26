AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen İtalya'da sel felaketi yaşanan bölgeyi ziyaret etti

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İtalya'da geçen hafta sel felaketinin yaşandığı Emilia Romagna bölgesini ziyaret ederek destek ve dayanışma mesajı verdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İtalya'da geçen hafta sel felaketinin yaşandığı Emilia Romagna bölgesini ziyaret ederek destek ve dayanışma mesajı verdi.

Ülkede geçen hafta yoğun yağışların yol açtığı ve 15 kişinin öldüğü sel felaketiyle sarsılan Emilia Romagna bölgesi, bugün AB'den üst düzey bir konuğu ağırladı.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Emilia Romagna Bölgesel Yönetimi Başkanı Stefano Bonaccini, sel felaketinin yaşandığı bölgede, selden en çok etkilenen yerlerin üzerinde havadan helikopterle incelemelerde bulundu. Von der Leyen, sel felaketine dair yerel yetkililerden bilgi aldı.

Meloni ve Von der Leyen, gezilerinin ardından bölgenin idare merkezi Bolonya kentinde ortak basın toplantısı düzenledi.

Ziyareti dolayısıyla Von der Leyen'e teşekkür eden Başbakan Meloni, "Von der Leyen'in burada sorunun boyutunu ve çok yönlü problemleri kendi gözleriyle görmesinin onun için önemli olduğunu düşünüyorum. AB'nin desteği bu aşamada çok önemli olabilir." dedi.

Meloni, AB Dayanışma Fonu'ndan yararlanmak için başvuracaklarını da ifade etti.

Bölgedeki yeniden yapılanma sürecinde sorumlu olacak komiserin atanmamasına yönelik soruya Meloni, "Yeniden inşa sürecinin zamanı geldiğinde bu konuyla ilgileneceğiz. Şimdi parayı kimin idare edeceğinden çok, kaynak bulmakla uğraşıyoruz." şeklinde yanıt verdi.

Von der Leyen, bölgede gördüklerinin "kalp kırıcı" olduğunu belirterek "Net bir mesaj vermek için buradayım. Avrupa olarak sizin yanınızdayız." ifadesini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı, bu gezisini bölgedeki yıkımın büyüklüğünü ve çözülmesi gereken sorunları anlamak için çok faydalı olarak tanımladı.

Emilia Romagna Bölgesel Yönetim Başkanı Bonaccini de Von der Leyen'in bölgelerini ziyaret etmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek bunun, selden etkilenenler için önemli bir işaret olduğunu belirtti.

Von der Leyen, basın toplantısının ardından bölgedeki incelemelerine Cesena kentinde devam etti.

Emilia Romagna bölgesinde geçen hafta yoğun yağışlar neticesinde bölgedeki nehirler taşmış, pek çok yerleşim yeri su altında kalmış, 15 kişi felakette hayatını kaybetmişti.

Sel felaketi dolayısıyla Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, sel felaketine uğrayan bölgenin ihtiyaçlarına yönelik 2 milyar avrodan fazla kaynak tahsis etmeye karar vermişti.