AB Komisyonu Başkanı Slovenya'da sel felaketinin ardından iklim değişikliğine dikkat çekti

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, selin vurmasının ardından ziyaret ettiği Slovenya'da iklim değişikliğinin yol açtığı aşırı doğa olaylarına uyumlu yapılaşmaya gidilmesi gerektiğini söyledi.

Von der Leyen, Slovenya'daki sel bölgesini ziyaret ederek, Başbakan Robert Golob ile görüştü.

Hasarın boyutunu yerinde görmekten çok etkilendiğini belirten von der Leyen, AB ülkelerinin helikopterler, modüler köprüler ve ekskavatörler gönderdiğini, yardımların süreceğini ifade etti.

Von der Leyen, felakete iklim değişikliğinin neden olduğunu ancak hasarın yalnızca bununla açıklanamayacağını vurgulayarak, giderek artan aşırı doğa olaylarına uygun yapılaşmaya gidilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Slovenya'nın kuzey, orta, doğu ve batı kesimlerinde etkili olan selde 6 kişi hayatını kaybetmişti.