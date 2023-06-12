AB, Karadağ'da her türlü hükümetin AB'ye katılım yolunda ilerleyeceğinden emin

AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, Karadağ'da yapılan erken seçimlerin sonucunda ortaya çıkacak her türlü hükümetin AB'ye katılım yolunda ilerleyeceğinden emin olduklarını açıkladı. Seçim sonucuna göre olası koalisyonda Rusya yanlısı bir partinin olacağına dair bir soru üzerine Stano, AB'nin dış politikasına tamamen uymasının Karadağ'ı tehlikeli dış müdahaleye açık hale getirdiğini, bu nedenle söz konusu ülkenin duruşunun AB tarafından takdirle karşılandığını dile getirdi.

Avrupa Birliği (AB), Karadağ'da dün yapılan erken seçimlerin sonucunda ortaya çıkacak her türlü hükümetin AB'ye katılım yolunda ilerleyeceğinden emin olduğunu bildirdi.

AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, günlük basın toplantısında Karadağ'da dün yapılan erken seçimle ilgili konuştu.

Stano, Karadağ'ın AB'nin dış politikasıyla yüzde 100 uyumlu bir aday ülke olduğunu vurgulayarak, üyelik için gerekli reformları yaparken bu pozisyonunu uzun vadede de koruması gerektiğine işaret etti.

Seçim sonucuna göre olası koalisyonda Rusya yanlısı bir partinin olacağına dair bir soru üzerine Stano, AB'nin dış politikasına tamamen uymasının Karadağ'ı tehlikeli dış müdahaleye açık hale getirdiğini, bu nedenle söz konusu ülkenin duruşunun AB tarafından takdirle karşılandığını dile getirdi.

Stano, " Karadağ'ın yeni hükümetle birlikte bile mevcut performansını sürdüreceğinden ve AB'ye katılım yolunda ilerlemeye devam edeceğinden eminiz." dedi.

Karadağ'da resmi olmayan sonuçlara göre koalisyon hükümeti kurulması muhtemel görünüyor. Seçimi önde götüren Avrupa Şimdi Hareketi'nin (PES), Rusya'ya yakınlığıyla bilinen Sırpların oluşturduğu " Karadağ'ın Geleceği İçin Koalisyonu" ile birlikte hareket edebileceği değerlendiriliyor.

Karadağ'ı erken seçime götüren süreç

Karadağ'da Dritan Abazovic başbakanlığındaki hükümetin 20 Ağustos'ta güvenoyu alamaması üzerine başlayan yeni hükümet kurma süreci siyasi krize dönüşmüştü.

Sırp Ortodoks Kilisesi Patriği Porfiriye ile ülkedeki Sırp Kilisesi'ne "resmi statü" kazandırmak için imzaladığı "temel anlaşma"yla tartışmalara neden olan Abazovic liderliğindeki hükümet, Karadağ Meclisinde yapılan oylama sonucu düşmüştü.

Ülkedeki Sırp yanlısı partiler, eski Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic'e yeni hükümeti kurmak için Sırp siyasi Miodrag Lekic'in ismini iletirken Djukanovic, gerekli şartları yerine getirmediği gerekçesiyle hükümet kurma görevini Lekic'e vermeyi reddetmişti.

Djukanovic, Karadağ Meclisinde 2 kez oylanan ve cumhurbaşkanının hükümetin kurulması sürecindeki yetkilerini kısıtlayan yasayı imzalamış, Karadağ Meclis Başkanı Danijela Djurovic, Lekic'in hükümeti kurmakla görevlendirildiğini açıklamıştı.

Lekic, çoğunluğun desteğini alamamış ve yeni hükümetin kurulabilmesi için tanınan süre sona ermişti. Bu sürecin ardından Djukanovic 16 Mart'ta meclisi feshettiğini açıklamıştı.