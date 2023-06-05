AB, Kara-Murza'nın hapis cezasında rol oynayan 9 kişiye yaptırım uygulayacak

Avrupa Birliği (AB) Rusya'da muhalif siyasetçi ve aktivist Vladimir Kara-Murza'nın 25 yıl hapis cezası almasında ve sağlık durumunun kötüleşmesinde rol oynayan 9 kişiye yaptırım uygulama kararı aldığını bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Rusya'da muhalif siyasetçi ve aktivist Vladimir Kara-Murza'nın 25 yıl hapis cezası almasında ve sağlık durumunun kötüleşmesinde rol oynayan 9 kişiye yaptırım uygulama kararı aldığını bildirdi.

AB Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, Kara-Murza'nın siyasi nedenlerle, asılsız iddialar neticesinde aldığı hapis cezasından sorumlu tuttuğu Adalet Bakan Yardımcısı, yargıçlar ve bazı yargı mensuplarının yanı sıra Kara-Murza'nın sağlığının önemli ölçüde bozulmasına yol açan "aşağılayıcı muameleden" sorumlu Rus cezaevi sisteminin kıdemli bir görevlisinin listeye alındığı duyuruldu.

Açıklamada, AB'nin Rusya'daki insan hakları durumunun kötüleşmeye devam etmesinden endişe duyduğu aktarıldı.

Yaptırımlar, seyahat yasağı, mal varlıklarının dondurulması, mali kaynak sağlanması yasağı gibi tedbirleri içeriyor.

Rusya'da muhalif siyasetçi Vladimir Kara-Murza, "vatana ihanet" ve "Rus ordusu hakkında yalan haber yayma" suçlamasıyla yargılandığı mahkemece 25 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.