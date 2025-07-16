AB, İsrail'in Gazze'deki İnsani Durumu İzleyecek

AB, İsrail'in Gazze'deki İnsani Durumu İzleyecek
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AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İsrail'in Gazze'deki insani durumu iyileştirme taahhütlerini izleyeceklerini ve gerekirse tedbirler alacaklarını açıkladı.

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İsrail'in Gazze'de insani durumu iyileştirme taahhütlerini yakından izleyeceklerini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından basına yaptığı açıklamada, Gazze'deki insani durumun iyileştiğini gösteren bazı olumlu işaretler gördüklerini söyleyerek, "Ancak İsrail'in sahadaki insani durumu iyileştirmek için daha somut adımlar atması gerekiyor" dedi.

AB'nin İsrail'in Gazze'de insani durumu iyileştirme konusunda kabul ettiği adımlara uyup uymadığını yakından izleyeceğini aktaran Kallas, iki haftada bir Tel Aviv'in bu anlaşma kapsamındaki faaliyetlerini içeren raporu güncelleyeceklerini kaydetti. Kallas, AB Konseyinin talebi üzerine toplantıda İsrail'e karşı alınabilecek tedbirleri sunduğunu vurgulayarak, "Bu konuda bir tartışma yaptık ve bunlar üye devletlerin yapması gereken seçimler. İsrail'in taahhütlerini yerine getirmemesi halinde harekete geçmeye hazır olacağız. Amaç İsrail'i cezalandırmak değil, Gazze'deki durumu gerçekten iyileştirmek" ifadelerini kullandı.

Kallas, Gazze'deki durumun savunulamaz olduğunu dile getirerek, insani durumun iyileşmemesi halinde üye ülkelerin İsrail'e karşı atılabilecek diğer adımları tartışacağını bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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